La modelo Lucila Vit recordó el día en que un sacerdote le pidió que se retirara de la parroquia por el atuendo que llevó a una misa en honor al hermano de su exmarido, en 2011.

La argentina habló del episodio en el capítulo que será estrenado este viernes en Podemos Hablar, donde recordó el enojó que la situación provocó en su entonces pareja, Benjamín Alvarado.

La modelo llegó a la ceremonia tras salir de las grabaciones de Vampiras, una teleserie del extinto programa Yingo.

“Fui y yo estaba con ropa de Yingo, con una minifalda. Pero no es que yo entrara, ‘acá vengo yo a la misa’. No. Me fui a un costadito, parada, sin decir nada”, comenzó, según consigna Glamorama.

“Por favor, lárguese”

“Y veo que el cura me miraba. Detiene la misa. En el medio de la misa, y me dice ‘señorita, usted que está ahí atrás, ¿puede acercarse?’”, recordó sobre el momento vivido en la parroquia San Francisco de Sales, en Vitacura.

“Me acerqué, pasé adelante y me dice ‘siéntese ahí’. Y yo ‘ah, qué bueno, me dio el asiento, me vio parada allá’. ‘Gracias’. Me siento ahí y dice ‘¿usted sabe que acá a misa así no se viene? Así que por favor lárguese’”, aseguró la argentina.

“Quedé paralizada y digo ‘sí. Perdón’. Como que no sabía qué decir y me paré y me fui”, comentó.

“Esa frase nunca la voy a olvidar”

El tema salió en la prensa de la época gracias a que la expareja de Lucila, contó lo ocurrido. “Publicó que no podía ser la forma en que me había tratado. La hermana también defendiéndome”, dijo.

“Me entrevistaron. De Primer Plano entrevistaron al cura y lo que más me chocó fue la respuesta que dio él. Dijo como ‘es que con esas tremendas piernas, si uno es hombre igual y se distrae’“, recordó.

“Esa frase nunca la voy a olvidar en mi vida. Esa fue la respuesta que más dolió. Yo me quedé helada y dije ‘no puede ser’. Me dolió más eso que el hecho de que me haya discriminado”, cerró.