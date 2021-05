La actriz Nicole Block volvió a someterse a un radical cambio de look, que la dejó luciendo muy diferente a como la conocemos.

La artista apostó por un tono oscuro para su cabello, dejando atrás el clásico rubio que la caracteriza, a pesar que fue su pelo rojizo con el que se hizo conocida popularmente.

Recordemos que estos últimos años han sido de muchos cambios para la intérprete, quien durante mucho tiempo sufrió de anorexia y bulimia que la tuvieron al borde de la muerte, una lucha de la ha hablado públicamente en varias oportunidades.

Tras pasar un tiempo en Estados Unidos, donde consiguió ayuda profesional, durante la pandemia consiguió tomar las riendas de su enfermedad. “Cuarentena. 10 Kilos más”, reveló en Instagram el año pasado.

“Antes hubiera enloquecido… antes me sometí a dietas enfermas, pastillas milagrosas, incluso a cirugías plásticas… TODO para ser ‘PERFECTAMENTE BELLA’, y fui PERFECTAMENTE INFELIZ”, añadió Nicole, quien llegó a pesar 39 kilos.

“Ahora abrazo mis michellines, mis estrías, mi celulitis Y SOY FELIZ. Soy capaz de entender que la imagen de nuestro cuerpo es parte de nuestra autoestima y debemos aprender a aceptarnos, respetarnos y amarnos”, agregó.

La actriz que saltó a la fama en la teleserie El Camionero, antes de partir a Mega donde tuvo un polémico paso por Tranquilo Papá, también reconoció en una entrevista no quiere volver actuar en teleseries porque no le gusta el ambiente que ahí se genera.

“No quiero actuar en teleseries, yo renuncié a Mega, no me gustan las teleseries, no me gusta tanto el ambiente. Lo que a mí me tocó (en televisión) no era muy entretenido y no había mucho contenido”, afirmó.