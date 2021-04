La influencer Catalina Vallejos se refirió este sábado a las duras críticas que recibió en redes sociales tras dar una “curiosa” respuesta a un seguidor que la cuestionó por viajar en medio de la pandemia.

Tal como contó BioBioChile, la exCalle7 (TVN) indignó a varios usuarios al decirle “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú”, cuando una persona le escribió: “Viajando en pandemia. Bravo!”.

Junto con contar que había llegado Cartagena de Indias para reencontrarse con su pareja -el actor argentino Juan Ignacio Di Marco- y que estaba muy contenta, Vallejos indicó que se enteró de la polémica a través de unas amigas, quienes le avisaron que estaba siendo muy criticada en redes sociales.

“(Comentaron) cosas muy feas, mis amigas me dijeron que me estaban haciendo mierda básicamente y no entiendo por qué”, señaló la influencer a través de sus historias de Instagram, añadiendo que ella no había transgredido el marco legal chileno. “La verdad es que yo me fui con todas las de la ley”, expresó.

Vallejos afirmó que hace un mes y medio se fue a vivir a Perú y que regresó a Chile hace unas semanas para visitar a su familia y amigas. “Ahora me devuelvo a Perú, pero antes paso por Cartagena a vacacionar y encontrarme con mi pololo”, señaló.

“Me fui de mi ‘depto’ hace mucho tiempo, dejé de vivir en Chile, me fui a Perú”, insistió.

“No entiendo por qué la mala onda, yo no voy a volver a Chile en harto tiempo porque obviamente están cerradas las fronteras así que no puedo entrar. Voy a volver a visitar a mis amigos y familia cuando se pueda”, aseguró.

Asimismo, indicó que compartía información e imágenes de sus viajes porque había gente que le gusta ver lo que ella hace.

“Buena onda chiquillos, basta con la mala onda porque uno atrae mala onda si tira mala onda”, finalizó.

No es su primera polémica pandémica

Pero esta no es la primera polémica que Vallejos enfrenta durante la pandemia. A finales de octubre, se enfrascó en una discusión en Instagram con un usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provocó la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.