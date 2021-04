Catalina Vallejos sumó una controversia más a la lista de polémicas pandémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

La “influencer” provocó el enojó de las redes sociales al responder un mensaje de un seguidor que la cuestionó por viajar en plena cuarentena y cuando las fronteras nacionales permanecen cerradas debido a la preocupante alza de contagio de covid-19.

“Viajando en pandemia. Bravo!”, escribió un cibernauta, lo que fue replicado por Vallejos: “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú”.

El intercambio fue mostrado en las stories de Catalina, quien realizó diferentes publicaciones sobre su salida de Chile.

La exparticipante de Calle 7 viajó a Perú para encontrarse con su novio, el actor argentino Juan Ignacio Di Marco, a quien conoció en redes sociales en 2020.

“Hay mucha gente preguntándome cómo lo hice para salir, cómo lo hice si se supone que las fronteras están cerradas bla, bla, bla”, comenzó en una de sus publicaciones.

“Les voy a contar bien toda mi travesía, pero cuando llegue a mi destino, porque hasta que no esté tranquila, relajada, en el lugar a donde voy no puedo explicar nada. Además que el avión está por salir”, agregó.

Previamente, Vallejos había asegurado que no sabe “cuándo volveré a Chile… Yo estoy viviendo con mi pololo en Perú… Ahora vuelvo para allá, pero antes pasaré unos días a un lugar mágico. A reencontrarme con él”.

Frente al bombardeo de preguntas, la “influencer” explicó que para poder salir del país realizó la “Solicitud extraordinaria de viaje al extranjero”, en la Comisaría Virtual.

No obstante, la polémica ya estaba instalada y se había tomado los comentarios en Twitter e Instagram.

A principios de abril, el Ministerio de Salud informó que se realizaría un “cierre” de fronteras. Por 30 días, extranjeros que no son residentes no podrían ingresar al país, con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como de “transmisión comunitaria”; mientras que también se restringirían los viajes para extranjeros y residentes.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que en caso de una situación extraordinaria, se puede solicitar un permiso en Comisaría Virtual, y sólo si es fundamental para el país, si hay una medida humanitaria, es esencial para la salud o porque la persona que sale, no vuelve a ingresar.

Otras polémicas

Pero esta no es la primera polémica que Vallejos enfrenta durante la pandemia. A finales de octubre, se enfrascó en una discusión en Instagram con un usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provoco la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.