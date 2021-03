“Mi matrimonio con la Kena nunca existió”: Marcelo Ríos habla de su relación con Eugenia Larraín

Una extensa entrevista tuvo Martín Cárcamo con Marcelo Ríos en un nuevo capítulo de su programa De tú a tú, la cual se realizó en la casa que el extenista tiene en la ciudad de Sarasota (Estados Unidos). En la charla, el deportista habló de su vida ligada al tenis, su familia, relaciones amorosas o otros temas.

Sin duda, uno de los puntos claves que tuvo la conversación fue cuando Cárcamo consultó el ex número uno sobre su fallido matrimonio con María Eugenia Larraín, el cual se llevó a cabo el año 2005.

“Lo que yo he dicho siempre es que fue una cuestión de calentura. Mi matrimonio con la Kena nunca existió, no fue un matrimonio… un matrimonio de tres meses no lo cuento como un matrimonio. Fue una etapa en que me sirvió para darme cuenta de que hay relaciones malas y de que hay gente mala también”, indicó.

Asimismo Ríos también habló de cómo conoció a su actual esposa, Paula Pavic, con quien vive en Estados Unidos, alejados de los fanáticos por el tenis y, según él confiesa, los latinos.

“Estuve dos horas (en Las Urracas conversando con la Paula) y la amiga me preguntó si las podía llevar y las llevé. La amiga se sentó adelante y me preguntó si quería entrar. Entonces ahí la Paula pensó que yo quería algo con la amiga y no era así. Y ahí la empecé a conocer hasta que en Viña una vez jugamos a ‘verdad y consecuencia’, y le dije: ‘ya, dame un beso’, me dio un beso y no nos separamos nunca más”, indicó.

“Los comparo con los otros y sipo. Lo que pasa es que con la Giuliana no fue malo, pero éramos muy chicos, muy pendejos los dos y no sirvió. El otro no cuenta. Y este sí, bien, bien pero obviamente uno tiene sus altos y bajos, pero habernos venido a vivir acá nos ha servido harto porque estoy yo y ella, no tenemos a nadie más”, añadió.

Por su parte, Paula indicó que el extenista es muy distinto en la intimidad a como se muestra en público, asegurando que él mismo se incomoda cuando vienen a nuestro país o escucha hablar de Chile.

“Ya al llegar a Chile se empieza a poner corazas en el aeropuerto, entonces es como yo siento ese peso de tener que andar con el Chino Ríos para todos lados. A mí el Chino Ríos no me gusta tanto como Marcelo Ríos. Por eso acá ha sido tan fácil, porque es la misma persona en todos lados”, señaló.

“De hecho, acá es mucho más sociable que en cualquier parte, acá habla con todo el mundo, es simpático con todo el mundo… pero es cosa que le digan soy de Chile o escuche un acento chileno y algo le pasa”, agregó.

Por último, Ríos también confesó que le ha sido difícil encontrar una ocupación que lo llene en la actualidad.

“No he encontrado nada que me llene, que te levantes con ganas de hacerlo…que no sea competitivo, que no ande luchando por ser mejor que el otro, que sea algo en donde vaya tranquilo, en paz y a disfrutarlo. No lo encuentro”, cocnluyó.