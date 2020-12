Dos meses han pasado desde que el locutor radial y la emblemática voz en off del matinal Buenos días a todos, Patricio Frez, falleció tras ser diagnosticado con un cáncer de hígado. Lilian Sieldfeld, quien fue su pareja desde 2015, lo recordó desde su luto en Alemania. “Creo que vino realmente a hacerme feliz”, dijo.

El conductor de radio murió a los 64 años en su casa en Quilpué, causando pesar entre los seguidores del matinal. Frez participó de él en sus tiempos de gloria, cuando el fallecido animador Felipe Camiroaga lideraba el espacio.

En conversación con Las Últimas Noticias, Sieldfeld contó que ahora está de paso en el país europeo junto a su hija para “pasar la pena”. “En el fondo me afectó todo lo de la muerte del Pato (…) así que mi hija me compró un pasaje y me dijo ‘ya, mamá, vente para acá’. Y bueno, acá estoy”. Afirmó que así intenta cambiar de ambiente.

El locutor, este martes, cumpliría 65 años. “Es un día especial (…) Me acuerdo perfecto del último cumpleaños que vivimos juntos. Fue lindo, la pasó muy bien. Ya le habían detectado el cáncer, pero había que vivir el momento”, recordó.

La mujer, que es ingeniera en alimentos, aseguró que todavía tiene “ataques de llanto” y que sufre la partida de su pareja.

“Fue un tiempo corto el que estuvimos, pero bueno. Un tiempo que lo disfrutamos mucho (…) a esta edad una ya aprende a vivir. Una entiende que la vida es difícil”, agregó.

Respecto de su relación, contó que lo pasaron “súper bien” y que disfrutaban “mucho”. “Yo creo que vino realmente a hacerme feliz. Porque estuve mucho tiempo viuda, sin nadie, y estaba realmente muy apagada. Como que él me revivió”, cerró la madre de cuatro hijos y abuela de siete nietos.

En una entrevista anterior, la mujer había asegurado que “se me fue, pero por otro lado tuve el privilegio de cuidarlo en sus últimos momentos. Lo cuidé, lo mimé, le hice cariño. Él lo único que quería es estar conmigo y yo con él”.

“Me decía ‘en uno año vamos a hacer esto y esto otro’. Yo le decía que sí. Las últimas semanas ya se pudo dar cuenta que se iba a ir”, admitió.