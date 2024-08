Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Jimin, integrante de BTS, ha lanzado su exitoso segundo álbum en solitario, "Muse", mientras cumple con su servicio militar en Corea del Sur. A pesar de no poder promocionar su nuevo trabajo, el single principal "Who" ha alcanzado el primer lugar en los rankings globales de Billboard. Jimin se convierte así en el segundo miembro de BTS en lograr esta hazaña, demostrando una vez más la influencia del grupo en la industria musical. Además, "Muse" debutó como el segundo álbum más escuchado a nivel mundial, y las canciones más populares acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify. Jimin también sorprendió al lanzar una versión en inglés de "Be Mine", añadiendo más éxito a su carrera en solitario.