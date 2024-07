El grupo de K-pop Stray Kids tiene dos invitados estelares para su nuevo video musical, Chk Chk Boom: los mismísimos Deadpool y Wolverine.

El boy group de JYP Entertainment, formado por los integrantes Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N., regresó este viernes con su noveno mini álbum, ATE.

Chk Chk Boom es el single principal de ATE, que cuenta en total con 7 canciones más un remix, Chk Chk Boom (festival version), todas las cuales ya se pueden escuchar en plataformas digitales como Spotify.

El video musical, también liberado este 19 de julio, cuenta con un cameo del actor Hugh Jackman al inicio, donde vemos a Wolverine leyendo el pronóstico del tiempo.

Luego, aparece la estrella de Marvel, Ryan Reynolds, pero caracterizado como un presentador de un noticiero. Sin embargo, vuelve a estar en pantalla al final del MV, esta vez personificando a Deadpool, donde le pregunta al grupo si están buscando a un nuevo integrante y ellos lo rechazan.

Esta colaboración se da en el marco del próximo estreno de Deadpool y Wolverine, tercera película enfocada en el antihéroe interpretado por Reynolds y la primera desde que Disney compró 20th Century Studios (antes, 20th Century-Fox), original dueña de los derechos del personaje.

Deadpool y Wolverine, que llegará a los cines chilenos el próximo jueves 25 de julio, anunció recientemente el lanzamiento de una banda sonora que incluye canciones de famosos artistas, muchas de ellas temas antiguos ya conocidos por los fans.

Sin embargo, Stray Kids creó una canción especial para el soundtrack oficial, llamada SLASH, que será publicada el miércoles 24 de julio junto al resto del disco de la película, informó Marvel.

