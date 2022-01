Park Shin-hye y Choi Tae-joon, dos actores surcoreanos muy famosos tanto en su país como a nivel internacional por su trabajo en K-dramas, como se les llama a las series de televisión de Corea del Sur, contrajeron matrimonio este fin de semana.

Entre los k-dramas más populares de Shin-hye están Stairway to Heaven (Escalera al cielo, 2003), You’re Beautiful (2009), Heartstrings (2011), The Heirs (2013), Memories of the Alhambra (2018-2019) y más.

Entre las producciones conocidas de Tae-joon están Suspicious Partner (2017), The Undateables (2018), So I Married the Anti-fan (2021) y más.

La pareja anunció su matrimonio en noviembre de 2021, cuando también revelaron que esperan a su primer hijo. Ambos están juntos desde 2017, aunque su relación se hizo pública en marzo de 2018.

La ceremonia privada fue el sábado y contó con la asistencia de muchas celebridades entre sus invitados.

se le quebró la voz dios me largo a llorar #ParkShinHye

pic.twitter.com/52WCcm3G3e — liza (@myghiy) January 22, 2022

Park Shin-hye publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram, donde escribió “agradezco a todos por felicitarme y enviarme muchas bendiciones”, según traduce al inglés el periódico surcoreano The Korea Times.

Además, adjuntó un par de fotografías donde viste un traje de boda tradicional coreano.

En tanto, en noviembre pasado, cuando anunciaron su casamiento, Park escribió a sus fans que “planeo empezar mi matrimonio con una persona que siempre ha estado ahí para mí y que ha sido mi apoyo. Mientras planeábamos nuestro matrimonio, también recibimos la bendición de una nueva vida”.

Shin-hye usó cuatro vestidos de novia diferentes, tres de los cuales fueron para las fotos oficiales previas. De estos últimos, uno fue creado por la casa de moda Oscar de la Renta, la cual felicitó a la pareja en su Instagram.

Lee Minho y Jang Geun-suk bromean con la boda

Lee Minho y Jang Geun-suk son dos actores surcoreanos también muy famosos que fueron co-protagonistas junto a Park Shin-hye en dos de sus k-dramas más exitosos.

Minho interpretó a Kim Tan en The Heirs (2013), novio en pantalla del personaje de Shin-hye, mientras que Geun-suk fue Hwang Tae-kyung, también su pareja ficticia en You’re Beautiful.

Ambos publicaron breves mensajes en tono de broma referentes a la boda de Shin-hye.

Lee Minho subió una fotografía como ‘Kim Tan’, escribiendo “¿te felicito?”, que parodia una famosa frase que le dice en The Heirs, “¿me gustas?”, de acuerdo al portal de K-pop Soompi.

En tanto, Geun-suk respondió una pregunta de un fan en historias, que decía “¿cómo te sientes sobre el matrimonio de Go Mi Nam (personaje de Park)?”.

“Veo que abandonó a Hwang Tae Kyung”, bromeó el actor, traduce Allkpop.