La película "Problemista" donde participa la actriz chilena, Catalina Saavedra, ha logrado dos nominaciones en los Independent Spirit Awards, donde comparte escena con Tilda Swinton y Emma Stone está como productora. Sin embargo, esta no es la primera nominación en la que participa la actriz chilena, pues hace justo un año, Saavedra era postulada para ganar el galardón en la categoría de ‘Mejor Actriz de reparto’, por su gran trabajo en la película "Rotting in the Sun".