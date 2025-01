La película "Emilia Pérez", galardonada con el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical, se alza como una fuerte contendiente para los Premios Óscar, a pesar de enfrentar críticas por parte del público mexicano que acusa al director, Jacques Audiard, de apropiación cultural y de tratar de manera frívola las desapariciones asociadas al narcotráfico en México. Audiard, en una entrevista con CNN, ofreció disculpas por las controversias y comentó que el filme plantea preguntas, pero no respuestas, reconociendo que algunas de las interrogantes planteadas podrían ser incorrectas. La película ha sido criticada por perpetuar estereotipos y abordar de manera cuestionable la problemática de la violencia ligada al narcotráfico en México, lo que llevó a la cancelación de una sesión de preguntas y respuestas en la Cineteca Nacional de México. A pesar de la controversia en México, la cinta ha sido bien recibida en otros países y se le considera una de las favoritas para los Óscar, con la actriz española Karla Sofía Gascón como una de las principales candidatas al premio de Mejor Actriz.

La película Emilia Pérez, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical, se perfila como una de las favoritas para los Premios Óscar. Sin embargo, su camino no ha estado exento de controversias.

En medio de la temporada de premios, el filme enfrenta duras críticas de parte del público mexicano, quienes acusan al director, Jacques Audiard, de apropiación cultural y de tratar con frivolidad las desapariciones relacionadas con el narcotráfico en México.

Ante estas críticas, el francés ofreció disculpas en una entrevista con CNN, según consigna EuropaPress. “El cine no aporta respuestas, solamente plantea preguntas”, afirmó el cineasta.

A lo que agregó: “Tal vez las preguntas que esté planteando Emilia Pérez son incorrectas”. Además, señaló: “Si tengo que escoger entre la verdad y el mito, yo prefiero escribir sobre el mito. A partir del momento en el que uno se sitúa en la ópera, no es realista. Pero, si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos, les pido perdón“.

La controversia de Emilia Pérez

Muchos espectadores mexicanos han señalado que la película perpetúa estereotipos, especialmente en cómo aborda las desapariciones y la violencia vinculadas al narcotráfico, una problemática que afecta profundamente al país.

La polémica llevó a la cancelación de una sesión de preguntas y respuestas en la Cineteca Nacional de México, donde estaba prevista la participación de Audiard y de Adriana Paz, la única actriz mexicana del elenco.

Aunque el director no asistió, Paz sí se presentó para defender la cinta, lo que generó críticas hacia Audiard por dejar sola a la intérprete.

Durante la premier en Cinépolis Plaza Carso, Adriana Paz se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el filme. “Yo nací aquí, crecí aquí, fui secuestrada hace 18 años. Me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto (…) No sé cómo fue que el mensaje llegó a ese lugar, pero yo no lo siento así“, declaró entre sollozos.

Aunque la película enfrenta rechazo en México, en otros países ha sido mayormente bien recibida. Su camino a los Óscar sigue firme, con pronósticos que la posicionan como una de las grandes favoritas.

La actriz española Karla Sofía Gascón, quien ya ganó el premio a Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo, es una de las principales candidatas para llevarse el Óscar en su categoría.

Mientras tanto, Emilia Pérez continúa dividiendo opiniones, pero su impacto en la temporada de premios es innegable.