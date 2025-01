El narco-musical ‘Emilia Pérez’, protagonizado por la española Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña y dirigido por el francés Jaques Audiard, ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa en la 82º edición de estos premios, que se celebran hoy domingo en Beverly Hills, Los Ángeles.

“En estos tiempos difíciles, espero que ‘Emilia Pérez’ sea un faro de luz para aquellos de ustedes, para aquellos de nosotros que no tenemos la suerte de contar entre sus amigos a alguien tan poderoso y apasionado como Karla Sofía Gascón”, dijo el director de la cinta, Jaques Audiard, en su discurso de agradecimiento.

Doblemente galardonada en el Festival de Cannes, la cinta de Netflix relata la transición de Manitas, jefe de un cártel mexicano, a Emilia Pérez, la mujer que siempre ha soñado ser.

Protagonizada por la española Gascón, en un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

Esta noche, a su vez, la actriz origen dominicano Zoe Saldaña alzó el Globo de Oro, el primero de su carrera, a Mejor Actriz de Reparto también por ‘Emilia Pérez’.

La actriz quiso agradecer al director de la cinta, Jaques Audiard, por haber confiado en ella, así como a sus compañeras de reparto, Selena Gómez, también nominada en esta categoría, y a la española Karla Sofía Gascón, nominada al Globo de Oro a mejor actriz.

