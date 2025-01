La noche del domingo se celebró una nueva entrega de los Globos de Oro, donde en la 82.ª edición Emilia Pérez se llevó gran parte de los premios.

El filme sigue la trama de una abogada que ayuda a un narcotraficante a fingir su muerte para luego realizar un cambio de género. Diez años después, el mismo narcotraficante, interpretado por Karla Sofía Gascón, regresa para acercarse a sus hijos.

En total, la película se llevó 4 premios de las 10 nominaciones: Mejor Película (comedia o musical), Mejor Película (habla no inglesa), Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña) y Mejor Canción.

Otra de las grandes vencedoras fue la actriz Demi Moore, quien se llevó la estatuilla a mejor actriz en una película musical o comedia, por The Substance.

Por su parte, The Brutalist, una de las películas favoritas para la Academia, se llevó el galardón a mejor película de drama, mientras que su protagonista, Adrien Brody, también ganó como mejor actor, cementando así el camino para su segundo Óscar.

La brasileña Fernanda Torres también fue la gran triunfadora en la categoría a mejor actriz, por “Aún estoy aquí”, dejando sin premio a Angelina Jolie, otra de las favoritas.

Pero si te perdiste la primera entrega de premios de la temporada, a continuación te dejamos un listado con todos los ganadores.

-Mejor película de drama: The Brutalist

-Mejor película musical o de comedia: “Emilia Pérez”

-Mejor actriz de drama: Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui (“Aún estoy aquí”)

-Mejor actor de drama: Adrien Brody, por The Brutalist

-Mejor actriz de comedia o musical: Demi Moore, por The Substance

-Mejor actor de comedia o musical: Sebastian Stan, por A Different Man

-Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

-Mejor actor de reparto en una película: Kieran Culkin, por A Real Pain

-Mejor película de habla no inglesa: “Emilia Pérez”

-Mejor película de animación: Flow

-Mejor director: Brady Corbet, por The Brutalist

-Mejor guion: Peter Straughan, por Conclave

-Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Wicked

-Mejor banda sonora: Trent Reznor y Atticus Ross, por Challengers (“Desafiantes”)

-Mejor canción original: “El Mal,” de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard (“Emilia Pérez”)