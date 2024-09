Hace algunos días la plataforma de streaming, Netflix, reveló quienes serán los actores de su nueva serie basada en la muerte del joven penquista, Jorge Matute Johns.

Apenas se dio a conocer el anuncio, la familia del chileno manifestó su rechazo a la producción. Ahora a ello se unió su hermano, Alex Matute, quien incluso envió un directo mensaje a los creadores de Fábula, Juan de Dios y Pablo Larraín.

Fue en conversación con el podcast “Sala de prensa“, que el hermano de Jorge aseguró que “estamos conversando con abogados que conocen de esta materia para ver qué acciones tomar en Chile o Estados Unidos”, esto con el fin de detener la producción de la serie.

Sin embargo, reveló que sí existió una conversación con la compañia, no obstante, no se autorizó el uso del apellido o nombres reales: “Eso no lo hemos conversado ni autorizado. Sería una patudez del porte de un buque”.

La reacción de la madre de Jorge Matute Johns

Alex Matute, también se refirió a la reacción que tuvo su madre ante el anuncio de la serie basada en la muerte de su hijo, la cual no fue de las mejores.

“Mi madre lo está pasando pésimo con esto. Han vuelto las pesadillas. Cuando salió esta publicación terminé con mi madre en la clínica con problemas de presión“, aseguró, según consignó Página 7.

Por lo mismo, aprovechó de enviarle un mensaje a los hombres detrás de Fábula: “Si algo le llega a pasar a mi madre, ya sé quiénes son los responsables. Ustedes son personas adultas con bastante recorrido en el tema, tienen equipos creativos importantes y pueden hacer otra serie de ficción o derechamente cambiarle el nombre”.

“No voy a permitir, más allá de la serie, que dañen a mi madre. Nuevamente, les digo, si algo, ni Dios lo quiera, le pasa a mi madre, quiero que ustedes sepan que van a cargar con una responsabilidad tremenda porque esto es algo totalmente evitable para una señora que ya bastante ha sufrido“, concluyó.