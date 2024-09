Marcela Cubillos, ex Ministra de Medioambiente, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse su sueldo de 17 millones de pesos mensuales como profesora en la Universidad San Sebastián, generando polémica y debate en diversos sectores. En el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, se dio un enfrentamiento entre los panelistas Roberto Cox y el ex fiscal nacional Carlos Gajardo, quienes discutieron sobre la ética de pagar sumas millonarias a profesores en una institución privada que recibe fondos del Estado. La discusión giró en torno a si la presencia de Cubillos atraía alumnos y beneficiaba a la universidad, aunque Gajardo cuestionó la proporcionalidad de su sueldo comparado con otros profesionales.

Fue a comienzos de esta semana que se reveló el millonario sueldo que recibía la ex Ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos, como profesora en la Universidad San Sebastián, suma que asciende a nada menos que 17 millones de pesos mensuales.

La alta suma de dinero ha generado polémica y, como es propio, debate. En este contexto, los panelistas del matinal de CHV, Contigo en la Mañana, Roberto Cox y el ex fiscal nacional Carlos Gajardo tuvieron un encontrón a raíz del sueldo.

El roce se dio luego de que el abogado explicara que la universidad recibe 100 mil millones para el funcionamiento del plantel, lo que también considera el pago de sueldos de los profesores. Es decir el caso de Marcela Cubillos.

“Una delgada línea ética”

A ello, Cox declaró: “Aquí hay una delgada línea ética. Mucha gente dice ‘es una institución privada que tiene la libertad de pagarle el sueldo que quiera a quien estime pertinente…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por Gajardo.

“Pero eso no es real, la ley dice que eso no es posible, no pueden hacer eso. Deben destinar los dineros -lo acabo de leer en el artículo 65-, los dineros quien los recibe los debe destinar a fines educativos y a mejorar la calidad de la enseñanza”, le aclaró el ex fiscal nacional.

Sobre ello, Cox le señaló: “Y si yo como rector de esa universidad estimo que tener a Marcela Cubillos como profesora va a favorecer la enseñanza de mis alumnos, ¿no estoy habilitado para pagarle esa plata?“.

“¿Contrataste a Einstein? ¿A quién contrataste?”

“Obvio que no”, le rebatió Gajardo. “Si yo como rector pienso que construirme una piscina en mi casa con esa plata ¿tú crees que con ese argumento está todo solucionado?“, le cuestionó.

“Pero la estoy tratando como persona, no como una piscina”, se defendió Cox, a lo que el exfiscal contrarrestó: “Pero le estás pagando seis veces lo que se le paga a un doctor en Chile, qué explicación tiene eso”.

“Qué ¿Contrataste a Einstein? ¿A quién contrataste?”, añadió el exfiscal, a lo que el panelista optó por guardar silencio.

Aunque el cruce no terminó ahí. Tras ello, Roberto Cox le argumentó a Gajardo que existe una posibilidad de que una cantidad de alumnos decidió estudiar en la mencionada universidad por la presencia de Cubillos, lo que beneficiaría al plantel, pues a mayor cantidad de estudiantes, mayores fondos se reciben del estado.

A ello, el abogado arremetió: “¿Pero eso es cierto? Es que no nos hagamos trampa, si tú me dices que Marcela Cubillos llevó 40 mil alumnos a la universidad yo te digo ‘eso no es cierto"”.

“Entonces deberían contratarla como rostro publicitario”, apuntó en medio del debate Julio César Rodríguez sobre el argumento de Cox.

“Puede ser, tal vez alguien entró a estudiar porque ella estaba ahí”, insistió el panelista, pero el abogado no dio su brazo a torcer, cerrando así el conflicto.