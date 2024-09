Cinco meses han transcurrido desde el ataque que sufrió el equipo de Socios por el Mundo en Etiopía, aquella emboscada donde el guía español Toni Espadas resultó muerto.

Quien lo acompañaba en el asiento del copiloto era nada menos que el conductor del programa, Jorge Zabaleta.

Ahora, pronto al estreno de la tercera temporada, el actor recordó cómo fue su paso por el viejo continente, lo cual cambió su perspectiva de la vida.

“África ha sido demoledor, es una realidad muy dura y, a la vez, muy atrayente… África te agota, pero a la vez te entrega tanto, porque hace que tu mente cambie”, reflexionó.

Y continuó: “Tu construcción de vida, lo que te han enseñado toda tu vida, en África se deconstruye, aquí hay una explosión en tu cerebro. Si quieres sentir un cambio en tu vida, hay que conocer este continente. Aquí la vida tiene otro peso”.

Jorge Zabaleta también se refirió al reencuentro con Irene Cordón, viuda de Toni Espadas, quien los motivó a continuar aquel viaje inconcluso.

“Irene fue clave y le encontramos todo el sentido al viaje. Era necesario volver, teníamos que terminar el círculo”, afirmó. “Habría sido un error no haber venido y ante lo que muchos preguntan, que si pensamos no terminar la temporada, eso jamás, había que terminarla, el punto era ver cómo y qué hacíamos”, agregó.

Sin embargo, al embarcarse en esta nueva aventura, el actor admitió que se llevó una sorpresa: “Pensé que iba a ser más fácil, pensé ‘ya me siento bien, hay que ir’, pero no, me he sentido bastante vulnerable y con un temor que antes no tenía”, confesó.

No obstante, “a medida que han ido pasando los días, las cosas se van calmando y sanando. Eso sí, después de una experiencia así, sin duda siempre te va a quedar algo, y eso va a ser aquí, en Santiago o donde estemos. Uno se vuelve más sensible al entorno”, reflexionó Jorge Zabaleta.

La tercera temporada de Socios por el Mundo se estrena este domingo en horario prime, en Canal 13.