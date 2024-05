Con Dwayne “La Roca” Johnson y Auli’i Cravalho de regreso en sus papeles de Moana y Maui, Disney liberó el primer tráiler de la secuela de la exitosa cinta estrenada el 2016.

Bajo el título de “Moana 2” la compañía presentó la nueva travesía en la que se embarcará la heroína polinesia y el semidiós. En el adelanto de menos de dos minutos se puede ver la presencia de los míticos personajes Hei Hei, un torpe gallo, y Pua, su querido cerdito.

Las imágenes comienzan con Moana invocando a sus ancestros en la cueva que se vio en la primera entrega, sin embargo, no parece surtir efecto. Más adelante, la heroína parece embarcarse en una nueva aventura de regreso a la isla donde permanecía Te Fiti, junto a otros integrantes de la comunidad.

En ese camino, la heroína polinesia parece descubrir un nuevo poder y se enfrentará a monstruosas bestias del mar, siempre con la ayuda de Maui.

En las imágenes también se liberó la fecha de estreno de la cinta, la que llegará a los cines el próximo 28 de noviembre.

En cuanto a los detalles técnicos, Moana 2 está dirigida por David Derrick Jr, Jason Hand y Dana Ledoux Miller. A su vez, la banda sonora estará a cargo de Grammy Abigail Barlow y Emily Bear, además de Grammy Mark Mancina, quienes ya participaron en la primera cinta.

Sin embargo, en la secuela el creador detrás de los clásicos How Far I’ll Go y You’re Welcome, Lin-Manuel Miranda, no estará presente, según recogió Infobae.