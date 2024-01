Pese a que demoró por la huelga de actores y guionistas, finalmente se realizó la entrega de los Premios Emmy 2024, que corresponden en realidad a los del año 2023.

Ahora ya comenzó la entrega de premios al cine y televisión, y sobre esto último fue la oportunidad de los galardones a la excelencia en TV.

Tal como se ha venido repitiendo, Succession y The Bear han tenido momentos memorables, donde sus actores se han llevado la mayoría de los galardones.

Mejor serie – Drama

-Andor

-Better Call Saul

-The Crown

-La Casa del Dragón

-The Last of Us

-Succession (ganador)

-The White Lotus

-Yellowjackets

Mejor actriz protagonista en serie dramática

-Sharon Horgan – Bad Sisters

-Melanie Lynskey – Yellowjackets

-Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

-Bella Ramsey – The Last of Us

-Keri Russell – La diplomática

-Sarah Snook – Succession (ganadora)

Mejor actor protagonista en serie dramática

-Jeff Bridges – The Old Man

-Brian Cox – Succession

-Kieran Culkin – Succession (ganador)

-Bob Odenkirk – Better Call Saul

-Pedro Pascal – The Last of Us

-Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz de reparto en serie dramática

-Jennifer Coolidge – The White Lotus (ganadora)

-Elizabeth Debicki – The Crown

-Meghann Fahy – The White Lotus

-Sabrina Impacciatore – The White Lotus

-Aubrey Plaza – The White Lotus

-Rhea Seehorn – Better Call Saul

-J. Smith-Cameron – Succession

-Simona Tabasco – The White Lotus

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

-Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

-Ayo Edebiri – The Bear (ganadora)

-Janelle James – Colegio Abbott

-Sheryl Lee Ralph – Colegio Abbott

-Juno Temple – Ted Lasso

-Hannah Waddingham – Ted Lasso

-Jessica Williams – Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto en serie dramática

-F. Murray Abraham – The White Lotus

-Nicholas Braun – Succession

-Michael Imperioli – The White Lotus

-Theo James – The White Lotus

-Matthew Macfadyen – Succession (ganador)

-Alan Ruck – Succession

-Will Sharpe – The White Lotus

-Alexander Skarsgård – Succession

Mejor actor de reparto en serie de comedia

-Ebon Moss-Bachrach – The Bear (ganador)

-Anthony Carrigan Barry

-Phil Dunster – Ted Lasso

-Brett Goldstein – Ted Lasso

-James Marsden – Jury Duty

-Tyler James Williams – Colegio Abbott

-Henry Winkler – Barry

Mejor serie de comedia

-Colegio Abbott (ABC)

-Barry (HBO/Max)

-The Bear (FX) (ganadora)

-Jury Duty (Freevee)

-The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

-Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

-Ted Lasso (Apple TV+)

-Merlina (Netflix)

Mejor actriz de comedia

-Christina Applegate – Dead to Me

-Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

-Quinta Brunson – Colegio Abbott (ganadora)

-Natasha Lyonne – Poker Face

-Jenna Ortega – Merline

Mejor actor de comedia

-Bill Hader – Barry

-Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

-Jason Segel – Terapia sin filtro

-Jason Sudeikis – Ted Lasso

-Jeremy Allen White – The Bear (ganador)

Mejor miniserie

-Beef (Netflix) (ganadora)

-Dahmer (Netflix)

-Daisy Jones & The Six (Prime Video)

-Fleishman Is in Trouble (FX)

-Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

-Lizzy Caplan – Fleishman Is in Trouble

-Jessica Chastain – George & Tammy

-Dominique Fishback (Swarm)

-Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things

-Riley Keough – Daisy Jones & The Six

-Ali Wong – Beef (ganadora)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

-Taron Egerton – Black Bird)

-Kumail Nanjiani – Welcome To Chippendales

-Evan Peters – Dahmer

-Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

-Michael Shannon – George & Tammy

-Steven Yeun – Beef (ganador)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

-Annaleigh Ashford – Welcome To Chippendales

-Maria Bello – Beef

-Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

-Juliette Lewis – Welcome To Chippendales

-Camila Morrone – Daisy Jones & The Six

-Niecy Nash-Betts – Dahmer (ganadora)

-Merritt Wever – Tiny Beautiful Things

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

-Murray Bartlett – Welcome To Chippendales

-Paul Walter Hauser – The Afterparty (ganador)

-Richard Jenkins – Dahmer

-Joseph Lee – Beef

-Ray Liotta – Black bird

-Young Mazino – Beef

-Jesse Plemons – Love & Death

Programas de variedades y talk-show

-The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central) (ganador)

-Jimmy Kimmel Live! (ABC)

-Late Night With Seth Meyers (NBC)

-The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

-The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor reality

-The Amazing Race (CBS)

-RuPaul’s Drag Race (VH1) (ganadora)

-Survivor (CBS)

-Top Chef (Bravo)

-The Voice (NBC)