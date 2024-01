El comediante asiático americano, Jo Koy, quien es el presentador de la nueva entrega de premios Globos de Oros, lanzó un pésimo chiste sobre la película Barbie, el que no gustó a los actores del filme.

Como ya se ha hecho costumbre, comediantes se han tomado la presentación de esta instancia, y esta fue la primera vez para Koy, quien tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, en medio del monólogo, el comediante realizó un chiste sobre la película Barbie que disgustó a la directora y actores, e incluso provocó un incómodo silencio en la sala.

Cuando hablaba sobre la película, Jo Koy dijo “Barbie está basada en una muñeca de plástico con senos grandes”.

Inmediatamente las imágenes se volcaron hacia la mesa de los actores, los que, tal como se ve en sus rostros, estaban incómodos.

"And BARBIE was based on a plastic doll with big boobs!"

The #Barbie crew weren't too thrilled by Jo Koy's jokes about their film. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Rp3ZvSIhhd

— Decider (@decider) January 8, 2024