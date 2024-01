En la primera noche de ceremonia de los Premios Emmy 2024 llevada a cabo la noche de este sábado en total hermetismo en el Peacock Theater de Los Ángeles, EE.UU, la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal, The Last Of Us, se llevó ocho de las categorías técnicas, relegando por el doble a su principal competidora, The Bear.

En un evento grabado que saldrá al aire recién el próximo 13 de enero, la academia de televisión reveló a sus ganadores de sus categorías técnicas, correspondientes a aquellas que premian maquillaje, montaje, dobles de acción, escenografía, etc. de las series y programas de televisión que estuvieron en pantalla este 2023.

Así, en una primera tanda de premiaciones, la serie de HBO arrasó con todo contra la producción protagonizada por Jeremy Allen White, Merlina, The White Lotus y Beef.

Las primeras estrellas de la serie en ser galardonadas fueron Storm Reid en su papel de Riley y Nick Offerman como Bill, ambos en la categoría de actores invitados.

The Last Of Us, también fue elegida en las categorías mejor montaje de una serie dramática, mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (1 hora), mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama, mejor diseño de título principal, mejores efectos visuales y mejor maquillaje prostético de los Premios Emmy.

Detrás la siguió The Bear de FX en las categorías mejor edición de sonido de una serie (media hora), mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (media hora), mejor edición de imagen de una sola cámara y mejor elenco para una serie de comedia.

En tanto, las categorías más importantes como mejor serie se develaran en la segunda parte de la ceremonia que se llevara a cabo la noche de este domingo, donde el actor chileno podría llevarse el Emmy a Mejor actor principal en una serie dramática, el primero de su carrera.