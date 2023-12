El sexto capítulo de What If…? (¿Qué pasaría sí…?), la serie animada en la que Marvel explora realidades alternativas y variantes de sus personajes, era uno de los más esperados.

La entrega presenta a Kahhori, un nuevo personaje creado específicamente para la serie. Pero en las redes sociales el episodio está generando mucha conversación y discusiones, algunas demasiado acaloradas, por su relato de los conquistadores españoles.

Un pasaje que para algunos usuarios resulta poco riguroso desde el punto de vista histórico y solo contribuye a acrecentar la denominada Leyenda Negra sobre la conquista de América.

“Una joven mohawk se adentra en las aguas del Lago Prohibido para salvar a su pueblo”. Esta es la escueta sinopsis oficial del capítulo titulado ¿Qué pasaría si Kahhori remodelara el mundo? El episodio explora la historia de origen de esta nueva superheroína, una joven nativa americana que tiene el honor de ser el primer personaje creado exclusivamente para el UCM.

En poco más de media hora, esta nueva entrega de Qué pasaría sí… narra cómo la joven entra en contacto con el Teserracto (el recipiente que contiene la Gema del Espacio) lo que le confirió enormes poderes y acceso a un nuevo mundo que le ayudan a salvar su pueblo del brutal asedio de los conquistadores.

Unos conquistadores que son… españoles. Algo que, según denunciaron algunos usuarios en Twitter, es erróneo ya que las fuerzas conquistadoras españolas no alcanzaron nunca territorios tan al norte del continente americano, la zona donde originalmente residía la nación mohawk. Fueron, denuncian algunos usuarios, conquistadores de otras nacionalidades quieres cometieron esas atrocidades con los mohawk.

“Nuevo personaje para #WhatIf: Kahhori, una Mohawk que consigue el poder del Teseracto y se enfrenta a los colonizadores, pero no a holandeses, franceses o británicos (que les masacraron)… mejor ponemos a los españoles. Los españoles nunca llegaron a la Nación Mohawk”, dijo un cibernauta en X.

“El tema de Marvel Studios utilizando a los Españoles como salvajes… Madre mía la leyenda negra. Pero bueno, tampoco soy historiador ni estuve allí. Algunos dicen que fue así, otros no, no lo se. En cuanto a Marvel supongo que han utilizado España para adaptar 1602. Aunque parece que han adaptado el asedio de Juan Ponce de León, que quería la fuente de la eterna juventud (1500 d.c)”, escribe Dani Lagi, creador del canal especializado Strip Marvel que en otro mensaje posterior recuerda que es algo que el estudio de Kevin Feige ya hizo en Eternals y Black Panther: Wakanda Forever.

Un mensaje que ha tenido cientos de respuestas de apoyo y también de rechazo. “Esa es la historia que nos cuentan de este lado del mundo” o “a repartir abrazos y rosas no fueron”, son algunas de las respuestas.

“Pero es que fuimos exactamente eso… conquistadores, asesinos y violadores. Esas personas sufrieron, nosotros robamos y nos enriquecimos”, afirmó otro usuario.

“Es que fueron unos salvajes, la historia está ahí”, replica Marvel Latin News otra cuenta fan con casi un millón y medio de seguidores.

“Kang es como los Conquistadores Españoles, dentro de sus cabezas todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien por el progreso”, escribió después esta misma cuenta.

Hay otros que denuncian inexactitudes también en detalles como el vestuario de la época y que los dobladores de los conquistadores no sean españoles, sino latinoamericanos.

Y otros también se lo toman con humor y no entienden que se pida rigor histórico a una producción de Marvel que, además, juega a alterar la realidad del UCM con líneas del tiempo paralelas.

Un usuario de X le escribió directamente a la guionista de la serie Ashley C. Bradley. “Me gustó el capítulo, pero lo único que me choca es que hayan puesto soldados españoles cuando nunca llegaron a Nueva York, sino que en esa zona fueron los británicos y los holandeses quienes realmente colonizaron el territorio”.

Ante eso, Bradley le respondió: “¡Tienes razón! Pero en este universo, los rumores sobre el Teseracto y el lago prohibido llegaron a Europa, por lo que quienes buscaban la Fuente de la Juventud comenzaron a buscar en Nueva York y no en Florida”.

You’re right! But in this universe, the rumors of the tesseract & forbidden lake made it to Europe so those searching for the Fountain of Youth started looking in NY and not in Florida.

— A.C. Bradley (@TheAshBradley) December 27, 2023