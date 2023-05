Este viernes se conoció quienes serán los protagonistas de Voyagers, la nueva película de Sebastian Lelio, guionista argentino radicado en Chile, que relatará la historia de amor de Carl Sagan, interpretado por Andrew Garfield.

Según informó Deadline, la película estará ambientada en 1977, cuando el astrónomo y divulgador Carl Sagan y la NASA se preparaban para lanzar las míticas sondas Voyager, que fueron enviadas al espacio para explorar más allá del Sistema Solar y buscar vida extraterrestre.

Con estos instrumentos, los científicos también planearon enviar un mensaje al espacio, en caso de que otras civilizaciones dieran con las sondas.

Así, podrían conocer la existencia de la vida en la Tierra a través de “The Golden Record”, un disco en él incluyeron información fundamental sobre los humanos, la historia e incluso la música.

Durante este proceso nació el romance entre Carl Sagan y quien sería su pareja Ann Druyan, la cineasta detrás de la célebre serie Cosmos, por la que el astrónomo se hizo famoso en la televisión divulgando ciencia.

De acuerdo con el medio, el guion estaría inspirado en entrevistas con Druyan, que aún sigue con vida y otras personas que trabajaron en las Voyager y el Golden Record. Cabe recordar que Sagan falleció en 1996 tras padecer mielodisplasia.

Por otro lado, quien interpretará a Ann Druyan será la actriz británica Daisy Edgar-Jones, conocida por series como Normal People, Cold Feet y War of the Worlds.

Andrew Garfield and Daisy Edgar-Jones to star in Sebastián Lelio’s ‘VOYAGERS.’

The film is set in 1977 as NASA prepared to launch humanity’s first interstellar probes. But what starts out as a mission becomes an epic, unexpected love story between Carl Sagan and Ann Druyan. pic.twitter.com/SymZ8RpPBI

— Film Updates (@FilmUpdates) May 5, 2023