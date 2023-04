En el marco de Star Wars Celebration este lunes se liberaron las primeras imágenes de Star Wars: Visions Volume 2, que contará con un corto chileno de la productora Punkrobot y la voz de la actriz Amparo Noguera.

In the Stars es el nombre del corto escrito y dirigido por Gabriel Osorio, ganador del Óscar por Historia de un Oso, y que contará con las voces de Noguera, Julia Oviedo, Kate Kickie y Valentina Muhr.

La producción que mezclará animación stop-motion y elementos digitales, contará la aventura de dos hermanas que se enfrentan a una invasión del Imperio, una trama que buscará hacer un paralelo con la “resistencia” que ha puesto Chile alos colonizadores a lo largo de su historia.

Star Wars: Visions Volume 2: no es sólo un corto chileno

La fecha de estreno de la segunda parte de la producción se fijó para el ‘Día de Star Wars’, el 4 de mayo (May the 4th be with you).

Además de Punkrobot, los cortos incluidos en Star Wars: Visions Volumen 2 han sido creados por los estudios internacionales de animación El Guiri (España), Cartoon Saloon (Irlanda), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Corea del Sur), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’Art Shtajio (Japón) y Triggerfish (Sudáfrica).

El cortometraje de D’Art Shtajio, en tanto, fue creado en colaboración con Lucasfilm Ltd. (Estados Unidos).

Tras anunciarse la participación de Punkrobot, el equipo manifestó su entusiasmo por el primer corto chileno en Star Wars.

“Nuestro nuevo corto viene desde una galaxia muy muy lejana. Orgullosos de representar a la animación latinoamericana con nuestra visión!”, escribieron en Instagram.

Mira aquí el tráiler