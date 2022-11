En el streaming Paramount+, ya puedes disfrutar de su primer contenido creado en nuestro país: Manos Arriba, Chef! Chile.

Estrenada desde el pasado 14 de agosto, los usuarios ya pueden disfrutar de la versión chilena de esta exitosa competencia, liderada por los reconocidos chefs Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola.

En el programa, los profesionales se enfrentan entre sí para conocer quién es el mejor guía culinario, formando equipo con duplas de participantes totalmente inexpertos en la cocina, que deberán preparar exigentes platos.

La competencia es cronometrada y los anfitriones no pueden usar sus propias manos para ayudar a su discípulo.

Cada uno de los 10 episodios cuenta con la participación de dos invitados, que se enfrentarán en la cocina en una prueba contra reloj, con el fin de ganar un premio de 2 millones de pesos.

En cada episodio, se presentará un “plato del día” de altísima dificultad, que corresponderá a la especialidad del host (rol que turnarán Ennio, Carolina y Sergi), siendo este quien defina al ganador del capítulo.

Manos Arriba, Chef! se estrenó en 2021 por la plataforma y en su versión argentina, que tuvo sus dos primeras temporadas conducidas por los famosos cocineros Donato de Santis, Damián Betular y Germán Maritegui.

Este contenido exclusivo de Paramount+ está basado en un formato de Banijay Rights y se suma a la gran oferta de contenidos globales y originales que ofrece la plataforma de streaming premium, como First Lady, Super Pumped, The Offer, Yellowjackets, 1883, Resistiré, Acapulco Shore, Marley & Mirko, Susana, Invitada de Honor, Star Trek Discovery, Killing Eve, Los Enviados, Cecilia, Dexter, New Blood y muchos otros.