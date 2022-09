Este 22 de septiembre se reestrena en los cines Avatar, de cara al lanzamiento de su segunda parte. Se trata de una versión remasterizada en 4K de la película que rompió records en los cines hace 13 años cuando se lanzó por primera vez.

La segunda parte de la historia, que ha tomado más de una década de trabajo, lanzó un primer teaser en mayo de este año y anunció fecha de estreno para el próximo 15 de diciembre. Sus primeros adelantos dejan ver nuevamente a Pandora con los protagonistas, Neytiri (Zoe Saldaña) y Jake Sully (Sam Worthington) ya siendo padres.

Aunque lo que se sabe hasta ahora no revela muchos detalles del futuro de los Na’vi, sí pueden captarse algunos aspectos sobre como continuó su vida después de haber luchado con las fuerzas militares de la Tierra, sufriendo grandes pérdidas y debiendo readaptarse.

Sin embargo, el reestreno de la primera película contará con una escena post créditos que mostrará algunos vestigios de su nueva forma de vida y su relación con el agua, un elemento que al parecer marcará esta entrega.

Pandora is calling. See AVATAR in 3D before AVATAR: THE WAY OF WATER this holiday season. Tickets on sale now.

🎟: https://t.co/rJ7E2AtGFW pic.twitter.com/lbTcjvccBJ

— Alamo Raleigh (@AlamoRaleigh) September 15, 2022