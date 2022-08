El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) cuenta con tantos eventos catastróficos que amenazan a la humanidad en sus numerosas películas y series, que pareciera que hasta a los guionistas se les olvidan algunos.

Este es el caso de un comentado acontecimiento ocurrido en la película Eternals y que no volvió a ser mencionado en las cintas posteriores, lo que causa mucha gracia en algunos fans que han bromeado al respecto.

Recordemos que en el final de Eternals, el grupo de superhéroes logra detener el nacimiento de un Celestial, que amenazaba con consumir la energía vital de toda la humanidad para consumar el proceso.

No obstante, aunque los Eternals consiguen salvar al planeta, el hecho provocó un cataclismo de proporciones e incluso una parte del cuerpo -específicamente su cabeza, parte de su hombro y una mano- logra salir a la superficie terrestre.

Lo curioso es que en las películas posteriores -Spiderman: no way home, Doctor Strange: Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder- no se ha hecho ninguna mención de lo ocurrido en la cinta dirigida por Chloé Zhao.

Esto último desató el ingenio de los fans que han hecho hincapié en este gran suceso que finalmente no tuvo ninguna relevancia en el universo cinematográfico.

“Marvel en cierto modo se olvidó del sujeto gigante sobresaliendo de la Tierra”, dijo un usuario.

“Claramente, será tratado en la Fase 7: La saga del sujeto gigante que sobresale de la Tierra”, bromeó otro.

“Lo abordarán cuando traten la vez en que Caballero Luna convirtió el cielo nocturno en un espectáculo de rave que hospitalizó a un millón de epilépticos”, señala uno de los comentarios que rescata Sensacine.

Otros bromearon con que pasaban tantas cosas en el UCM, que el evento catastrófico de Eternals fue un día normal. “Todos hablando del porqué no se menciona nada del Celestial emergente de Eternals, pero literalmente desde prácticamente siempre, los humanos en el UCM ven un evento así cada año: Invasiones alienígenas, ciudades volando y la desaparición de la mitad de la humanidad”, indicó una usuario.

there have now been three Marvel movies that have taken place since Eternals, and somehow no one has once mentioned how the Earth now has this dude sticking out of it pic.twitter.com/oIU9FrHJZO

— Mike Murphy (@mcwm) July 25, 2022