Bailee Madison y Chandler Kinney, dos de las protagonistas de "Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado", el remake que debutó esta semana en HBO Max, confesaron su devoción por la recordada serie juvenil.

Ya están disponibles en HBO Max los tres primeros capítulos de “Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado”, remake de la recordada serie estadounidense que esta vez regresa con una inédita y renovada generación de “Liars”.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco son las actrices que dan forma al nuevo grupo, pero no son las únicas protagonistas: Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson y Alex Aiono, también son parte del elenco.

“Tabby Haworthe es cinéfila, ella realmente ama las películas. Segundo, es determinada, una chica muy motivada. Y tercero, diría que es una #bestiegoals, que no sé si sea una palabra, pero dejémosla así, porque ella es una gran amiga”, resumió Chandler Kinney sobre su personaje en diálogo con BioBioChile.

Bailee Madison, por su parte, definió así a Imogen Adams, su rol en la nueva trama: “Yo diría que es leal, determinada, y lo obvio: una embarazada”, agregó entre risas.

Ambas se reconocen fans de “Pretty Little Liars”, la recordada producción que debutó en 2010 y se extendió por siete temporadas.

“Siempre me sorprendían las revelaciones sobre A. Recuerdo cuando sucedió lo de Mona: todo mi mundo se bloqueó, todo lo que sabía era una mentira. Sí, era muy fan de la serie”, reconoce Madison.

“Yo también era una gran fan. Recuerdo haberla visto en el colegio, y estaba tan obsesionada con la serie que la veía durante mis recesos del almuerzo”, añade Kinney

Consultadas sobre la posibilidad de elegir un personaje de la primera temporada para interpretar en pantalla, Madison señaló: “Yo siempre estuve abocada a Spencer y Aria, así que diría que cualquiera de ellas. Aunque no me gustaría interpretar a ninguna porque son perfectas. Ellas son demasiado buenas, nunca podría lograr lo que ellas hicieron”, reflexionó Madison.

“Si, estoy de acuerdo. No creo que pudiese hacer nada, ni mejorar nada de lo que ellas hicieron. Pero francamente, me identifico con el personaje de Spencer: amo cuan determinada y competitiva era, que es algo que siempre he sido toda mi vida. Pero, obviamente, ellas son perfectas de todas las formas posibles, así que tampoco quiero tocar lo que ellas hicieron”, apuntó.

Revisa en este video parte del diálogo que mantuvieron con BioBioChile: