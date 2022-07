La noche de este miércoles Lifetime Movies confirmó el regreso de Cristián de la Fuente al mundo cinematográfico luego de presentarlo como el próximo protagonista de una película navideña.

El anuncio llegó en medio de la presentación de la nueva temporada de los canales A&E, History Channel y Lifetime, evento en el que BioBioChile estuvo presente.

Fue así que A&E dio cuenta de las próximas producciones, donde destacaron cuatro películas latinoamericanas. De estas, según contó César Sabroso, VP Senior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones de A+E Networks Latin America, una será protagonizada por el actor chileno.

“Lo único que puedo contar es que Lifetime Christmas Movies es una de las franquicias más reconocidas a nivel internacional. Estaremos estrenando 28 películas en el ciclo de navidad entre noviembre y diciembre. De estas, cuatro son hechas en Latinoamérica y una es protagonizada por Cristián de la Fuente”, comentó Sabroso a BioBioChile.

Pese a que no entregó mayores detalles sobre la próxima producción, Sabroso aseguró que “queremos que obviamente todo el mundo pueda ver estas navidades con acento latino y que puedan conocer a través de estas historias parte de las culturas y tradiciones latinoamericanas”.

El nuevo proyecto del actor chileno

Sobre su experiencia con de la Fuente, recordó además que el intérprete ya tiene experiencia al haber realizado dos películas navideñas para la franquicia en Estados Unidos.

En específico, de la Fuente partició en A Christmas Wish (2019) y You Are My Home (2020).

“Él trabaja mucho en Hollywood y ahora nuestro deseo es que haga una película en español para hacerla en América Latina”, comentó.

Asimismo, describió al chileno como “un caballero y un profesional increíble”, destacando además que “estamos en conversaciones con él para este y otros proyectos”.

“Nos encanta la idea de trabajar con Cristián de la Fuente y también la posibilidad de trabajar con Angélica Castro que es un talento maravilloso y uno de los seres humanos más espectaculares, por lo que esperamos hacer cosas muy lindas con ellos”, complementó.

“Queremos hacer más con Chile, estamos buscando a un conductor o conductora para Locos por History, y creo que es un gran comienzo para comenzar a hacer trabajo en Chile”, añadió.

Las críticas a Cristián de la Fuente

De todas formas, Sabroso destacó a de la Fuente, aclarando que se trata de “una persona que se ha preparado mucho y es muy profesional”.

“Creo que tiene muchas cualidades que lo convierten en un gran producto para Hollywood. Además, el hecho de que sepa muchos idiomas, que le guste manejar, que sepa conducir máquinas y pilotear aviones y helicópteros lo dejan en un nivel aparte. Ojalá que llegue al éxito que merece, porque es un gran profesional y ser humano”, cerró.

El anuncio de Cristián de la Fuente llega días después de que su compatriota, Pedro Pascal, fuera confirmado para una nueva serie llamada My Dentist’s Murder Trial, donde compartirá pantalla con David Harbour, conocido por ser Hooper en Stranger Things.

Entonces, diferentes usuarios comenzaron a mofarse del partidario por la campaña del Rechazo, debido a que este no habría obtenido el papel.

Cristian de la Fuente está en Hollywood

