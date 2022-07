Otro papel más se suma al repertorio del querido actor chileno que logró carrera internacional. Esta vez de la mano de HBO, Pedro Pascal protagonizará una nueva serie llamada “My Dentist’s Murder Trial”, donde compartirá pantalla con David Harbour.

Según los detalles entregados por The Wrap, la serie está inspirada en hechos reales. Se trata del caso del Dr. Gilberto Núñez, que fue acusado de asesinar a su amigo Thomas Kolman. La noticia fue mediática en 2015, cuando el New Yorker publicó la historia.

Allí, relataban que en ese año, el dentista fue señalado como el culpable de la muerte de Kolman, quien falleció en 2011 y fue encontrado en su auto. La causa de muerte: envenenamiento.

Por ahora, se sabe que el piloto de la serie de suspenso será dirigido por Steve Conrad, conocido por su trabajo en películas como En búsqueda de la felicidad (2006) y La vida secreta de Walter Mitty (2013).

El cineasta también será responsable de escribir la adaptación de una de las novelas de George R. R. Martin, una futura precuela de Game of Thrones que se llama Tales of Dunk & Egg.

Además, Pero Pascal y David Harbour no solo cumplirán roles principales en la actuación, también se desempeñarán como productores ejecutivos.

Ambos actores han destacado por sus últimos trabajos, Harbour por ejemplo tuvo éxito este año por su personaje en Stranger Things y el año pasado debutó en la franquicia de Marvel con su rol en Black Widow.

Pascal por su parte, interpreta a un importante personaje en el live action del videojuego The Last of Us y ha sabido cultivar su carrera luego de su rotundo éxito en The Mandalorian.

Hasta ahora, no se conocen destalles del estreno ni quienes formarán parte del resto del elenco.