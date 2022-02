El final de And Just Like That... dejó abierta la puerta para un eventual retorno de Kim Cattrall, pero ahora Sarah Jessica Parker la ha cerrado por completo.

Este 3 de enero se emitió el décimo y último de And Just Like That…, la serie secuela de la famosa Sex and the City, que se puede ver en el streaming HBO Max.

A lo largo de la primera temporada, se hicieron múltiples referencias a Samantha Jones, popular personaje quien en la serie y películas originales fue interpretada por Kim Cattrall, pero nunca apareció en pantalla.

La razón, como los fans saben, es que Cattrall tiene una pésima relación con Sarah Jessica Parker y se niega a retomar el rol para la producción.

No obstante, los fans tenían algo de esperanza pues en el episodio final se deja la puertas abierta para una eventual aparición de Samantha.

And Just Like That… aún no es renovada para una temporada 2, pero Parker, que interpreta a Carrie Bradshaw, ha cerrado la puerta por completo a Cattrall.

En entrevista con la revista estadounidense Variety, Parker dijo que “no creo que yo lo quiera (que Cattrall regrese) porque creo que hay demasiada historia pública de sentimientos de su parte que ella ha compartido. No he participado ni leído los artículos, aunque la gente tiende a querer hacérmelo saber”.

“No acudimos a Kim para esto, ¿sabes? Después de que no pudimos hacer la película y el estudio no pudo darle lo que pedía, tenemos que escucharla y oír lo que es importante para ella. No encajaba con lo que es importante para nosotros o lo que necesitábamos”, añadió.

Eso sí, enfatizó que “Samantha no se ha ido. Samantha está presente y creo que fue tratada con mucho respeto y elegancia. No se convirtió en una villana. Ella es un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación y creo que hallamos la forma de decirlo, lo cual era necesario e importante para la gente que la amaba”.