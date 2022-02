Este martes la plataforma de streaming Starzplay lanzó el trailer de Power Book IV: Force, la cuarta entrega del universo Power, En ella, se ve el regreso de Tommy Egan de la mano de Joseph Sikora.

La serie se entra en Egan, quien deja atrás Nueva York y planea tomar una ciudad propia: Chicago. La serie se estrenará el domingo 6 de febrero, lanzando nuevos capítulos cada domingo.

El programa mostrará cómo Tommy Egan corta todos los lazos con la ciudad de Nueva York y la deja atrás para su propio bien. En medio de su nuevo viaje, hace un rápido desvío para cerrar una vieja herida que lo ha estado atormentando durante décadas.

Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser una parada rápida se convierte en un laberinto de secretos familiares y mentiras que Tommy pensó habían sido enterradas hace mucho tiempo, quedando rápidamente enredado en el juego de las drogas de Chicago, formando parte de las dos pandillas más grandes de la ciudad.

En una ciudad dividida por razas, Tommy cruza la línea y finalmente se convierte en el eje que no solo los une, sino que tiene el poder para verlos derrumbarse, buscando romper todas las reglas locales para convertirse en el mayor traficante de drogas en Chicago.

Además de Sikora, el reparto de la ficción está formado por Isaac Keys (The Oath), Lili Simmons (Banshee), Gabrielle Ryan (Bonding), Shane Harper, Kris D. Lofton, Anthony Fleming III (Prison Break), Lucien Cambric (Chicago P.D) y Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Guardians of the Galaxy Vol. 2).

El proyecto además cuenta con la producción ejecutiva de Curtis “50 Cent” Jackson y Courtney A. Kemp, siendo esta última también la creadora y showrunner de la ficción. Chris Selak, Shana Stein y Bart Wenrich también serán productores ejecutivos de la ficción.

Puedes ver el trailer de Power Book IV: Force aquí: