En el marco de su cumpleaños número 94, la ratoncita más popular del mundo, Minnie Mouse, decidió remodelar su closet y utilizar, por primera vez en la historia, un traje que consta de saco y pantalón.

El motivo de su cambio de look busca celebrar el 30 aniversario del icónico parque temático Disneyland en París, Francia.

La roedora generalmente utiliza un vestido rojo con lunares blancos y un moño a juego, así como varía por un vestido azul y lazo rosa o simplemente una falda roja con puntos blancos, siguiendo el estilo clásico de su pareja, Mickey Mouse, quien solo usa pantalones cortos y zapatos.

Su nuevo estilo fue diseñado por Stella McCartney, diseñadora de modas e hija del exbeatle Paul y Linda McCartney. En una forma de usar la vestimenta de moda, Minnie viste un pantalón azul junto a un blazer a juego adornado con lunares negros y, como es hábito, un lazo a juego.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022