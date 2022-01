Tras los dichos de Peter Dinklage, actor conocido por interpretar a Tyrion Lannister en la serie Game of Thrones, donde dijo que una nueva versión de Blancanieves y los siete enanos (Snow White and the Seven Dwarfs) “no tiene sentido”, la cadena Disney, a cargo del proyecto, se refirió a sus dichos.

El intérprete, que mide 1,35 metros, aseguró en conversación con el también actor Marc Maron en su podcast WTF que realizar una versión de Blancanieves igual a la historia animada original es un retroceso, a menos que se le dé un giro moderno.

Asimismo, hizo un mea culpa, cuestionándose: “¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi tribuna? Supongo que hablo lo suficientemente fuerte”.

Es por eso que la marca del ratón aseguró en un comunicado a la revista Variety que “para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes”.

“Hemos estado consultando con miembros de la comunidad del enanismo”, aseguraron. “Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo”, cerraron.

La próxima película de Blancanieves será dirigida por Marc Webb, conocido por ser dirigir cintas como 500 Días con ella y las películas de The Amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield.

Hasta el momento se sabe que la actriz Rachel Zegler (protagonista de West Side Story, 2021) estará en el papel de la princesa y Gal Gadot será la reina malvada. De todas formas, no han entregado nuevos nombres para la producción.

Se espera que el live action de Blancanieves inicie su producción este año.

Pese a que en los últimos años Disney se ha dedicado a lanzar diferentes versiones en “vida real” de sus clásicos, esta cinta tendría un sabor especial, ya que Blancanieves fue el primer largometraje animado de Disney, lanzado en 1938.