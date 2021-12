Todas las personas que no vieron el estreno de Spider-Man: No Way Home han vivido su vida al límite evadiendo spoilers, en especial cuando se usan las redes sociales tanto como hoy. Es por eso que muchos explotaron en ira cuando la empresaria Kim Kardashian publicara en sus historias fotografías del final de la película.

Según consignaron el Daily Mail y Page Six, la socialité de 41 años vio la cinta en lo que parece ser la comodidad de su hogar y compartió dos imágenes de la película en sus historias de Instagram. Específicamente, son partes de las escenas más significativas de la película (Si no quieres que te arruinen la película, deberías dejar de leer aquí).

Y es que la ex de Kanye West publicó a sus 273 millones de seguidores el secreto mejor guardado de Tom Holland desde su llegada a Marvel: el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Spider-man de otros universos.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians se dio cuenta de su error, ya que, se acuerdo a los medios, eliminó las dos publicaciones poco después de subirlas, aunque el daño ya estaba hecho.

Kardashian no escribió nada respecto a las fotografías, pero quienes sí lo hicieron fueron sus fanáticos, que la acusaron de arruinar la cinta.

La reacción de sus seguidores:

Entre la pena y la rabia, muchos corrieron a Twitter para descargar su frustración por la publicación.

“Pasé todo este tiempo sin spoilers de Spider-Man SÓLO para que Kim Kardashian me lo arruinara en su historia de insta”, dijo un usuario.

I went all this time without Spider-Man spoilers JUST to have Kim Kardashian ruin it for me in her insta story pic.twitter.com/4RaZBZweGx — Youtube: Kennedy Jene (@urfavvirgoken) December 28, 2021

“Evitando spoilers toda la semana… para que Kim Kardashian, de todas las personas, me arruine Spider-Man: No Way Home”, añadió otro.

Avoiding spoilers all week… just to have #KimKardashian of all people ruin Spider-Man NoWayHome for me 🤦🏻‍♀️ wtf pic.twitter.com/x5b62A4BzR — Diana Mercado (@bby__diana__) December 28, 2021

“Kim Kardashian estaba silbándole a su maldito gato y ENTONCES PUBLICA SPOILERS DE SPIDER-MAN”, reclamó una usuaria.

First #kimkardashian was whistling at her damn cat NOW SHE IS POSTING SPIDER-MAN SPOILERS. Wtf Kim — Summer (@SummerTimesUp2) December 28, 2021

“Después de que Kim Kardashian acabara de publicar en su historia de Instagram (todavía no he visto a Spider-Man): Kanye, si necesitas ayuda para ir a su casa, llámame”, añadieron.