Netflix siempre ha estado en la mira cuando trata de realizar series Live Action de famosos animes, ya ocurrió con la adaptación de Death Note, que hasta ahora se ha mantenido con pésimas reseñas en Rotten Tomatoes y ahora decidió aventurarse con One Piece, la serie de Eiichirō Oda.

La cuenta oficial de Netflix Geeked anunció a través Twitter que está trabajando en una nueva producción live-action para One Piece, donde además, se puede apreciar que el guión del primer capítulo lleva por título “Romance Dawn”. Esto haciendo referencia a los primeros prototipos y bocetos que dieron finalmente con la historia de One Piece.

El live-action ya había sido anunciado previamente en 2017, y no fue hasta el 2020 cuando el autor de la obra había pedido disculpas por el retraso que tendría la serie. Ahora, un año más tarde, nos presenta el guión y el logo oficial que tendrá la adaptación.

“Sé que anuncié esta producción en 2017, ¡pero todo lleva su tiempo! Los preparativos han ido avanzando lentamente detrás de escena y parece que por fin puedo hacer el gran anuncio: Netflix, el principal servicio de entretenimiento por streaming en el mundo, nos prestará su tremendo apoyo en la producción”, indicó el mangaka.

En un segundo mensaje que compartió Netflix Geeked se presentó finalmente el logo de cómo será finalmente y con el titulo de “No importa lo difícil o imposible que sea, nunca pierdas de vista tu objetivo”.

no matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal #OnePiece pic.twitter.com/yEJG4HuU8p — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 3, 2021

One Piece fue publicado oficialmente el 22 de julio de 1997 en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump y su popularidad escaló tanto que actualmente lleva 989 capítulos de animé y otros 1024 de manga. Por ahora la serie live-action no tiene fecha de estreno pero los usuarios ya han reaccionado en Twitter al respecto.

Reacciones de fans

“Incluso el logotipo no es preciso. Quitar a Luffy y poner “I” es como quitar la lámpara de Pixar. Esa I es icónica”, señaló un usuario molesto.

Even the logo is not accurate ffs.

Removing Luffy and putting "I" is like removing the lamp from Pixar.

It's I conic. pic.twitter.com/9QuBz655fC — Rohan Kumar Mahato (@RohanKumarMaha7) September 3, 2021

“wow hacer de Cowboy Bebop una basura no fue suficiente para ustedes? Me pregunto que cambio de raza o pésima elección de cast tendrá ahora”, compartió otro.

wow trashing cowboy bebop wasn't enough for you? wonder which character you will miscast or race swap this time. — Burning Kitsune Mask (@BurningKitMask) September 3, 2021

“One Piece es demasiado caricaturesco para una adaptación live-action. No veo cómo no podría ser terrible de ver tratando de igualar el humor de One Piece”, aseguró otro usuario.