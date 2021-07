A lo largo de sus diez temporadas, fueron múltiples los actores y actrices que aparecieron en Friends.

Si bien hubo algunos que tuvieron un pequeño cameo, en otros casos terminaron convirtiéndose en personajes sumamente recordados por los fans.

No obstante, lo que probablemente muchos no recuerden es que hay algunos que han fallecido tras el fin de la popular sitcom.

Con el revival que ha experimentado el show a propósito del programa especial por el reencuentro del elenco, es que a continuación recordamos a quienes tuvieron un papel en la comedia, y que hoy ya no están.

Robin Williams

La estrella de cine, recordado por diversos papeles como la señora Doubtfire en Papá por siempre, apareció en un capítulo de la tercera temporada interpretando a un personaje llamado Tomas, el cual en una “íntima” conversación le revela a su amigo Tim, personificado por Billy Crystal, que su esposa lo engaña con su ginecólogo.

Un dato llamativo sobre este cameo es que según recoge el medio Screen Rant, la aparición de ambos actores no estaba planeada. Lo que ocurrió fue que mientras grababan la serie, Williams y Crystal se encontraban en un set cercano, por lo que visitaron el estudio.

En ese momento, los productores les preguntaron si les gustaría hacer una aparición, ante lo cual aceptaron. Incluso, el diálogo que ambos mantienen en el capítulo, llamado The One With The Ultimate Fighting Champion, fue improvisado.

Williams falleció el 11 de agosto de 2014 tras cometer suicidio. Pocos días después su esposa reveló que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy.

Taylor Negron

Taylor Negron fue el actor que interpretó a Alessandro, dueño del restaurant del mismo nombre que fue destrozado por la crítica de Mónica (Courteney Cox) en el capítulo The One Where They’re Going To Party de la cuarta temporada.

Tras la feroz columna escrita por la hermana de Ross, Alessandro decide ir a su propio departamento para encararla, momento en el que queda sorprendido con su salsa de tomate, razón por la cual la contrata como chef principal de su cocina.

Negron falleció debido a un cáncer de hígado el 10 de enero de 2015 en Los Ángeles. Tenía 57 años.

Stan Kirsch

Stan Kirsch interpretó a Ethan, un apareciendo en el episodio The One With The Ick Factor de la primera temporada.

En dicho capítulo, el joven sale con Mónica, asegurando que tenía 22 años. No obstante, finalmente ella descubre la verdad: tenía 17 y aún era un escolar.

El artista se quitó la vida en el baño de su residencia en enero de 2020, lo que tomó por sorpresa a todos sus cercanos quienes no se explicaban los motivos de su decisión.

Cabe señalar que su principal trabajo fue en la serie Highlander: el inmortal, donde dio vida a Richie Ryan por seis temporadas, entre los años 1992 y 1997.

Max Wright

Famoso por su papel como el padre de familia Willie Tanner en Alf, Max Wright apareció en dos capítulos de Friends.

En la sitcom, el actor fue el encargado original de la cafetería Central Perk, hasta que finalmente fue reemplazado en sus funciones por Gunther.

Probablemente los fans lo recuerden por haber sido quien contrata a una cantante profesional, Stephanie, debido a que odia cómo canta Phoebe.

El actor murió a los 75 años en junio de 2019 tras una larga batalla contra el cáncer.

Ron Leibman

Ron Leibman fue el actor que interpretó al autoritario padre de Rachel (Jennifer Aniston), el Dr. Leonard Green.

En la serie, tiene varios desencuentros con Ross (David Schwimmer), a quien le lanza bromas en reiteradas oportunidades.

El intérprete murió producto de complicaciones de una neumonía en diciembre de 2019, según confirmó su representante Robert Attermann.

Conchata Ferrel

Conchata Ferrel, actriz principalmente recordada por su papel como Berta en Two and a Half Men, también tuvo un breve paso por Friends.

La actriz interpretó a la jueza que lleva el caso del divorcio entre Ross y Rachel en el capítulo The One With Joey’s Porsche de la sexta temporada.

La intérprete murió en octubre de 2020 debido a efectos colaterales de un infarto cardíaco sufrido en mayo.