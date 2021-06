La competencia de los streamigs está cada vez más encendida en Chile. A finales de junio se suma HBO Max, que lo pondrá la batalla aún más sabrosa.

Por lo mismo, las plataformas están lanzando toda su carne a la parrilla y son muchos los estrenos que llegarán este mes a Chile y a continuación te contamos las novedades de algunos de ellos.

DISNEY+

LUCA: Estreno: 18 de junio

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, la nueva película animada original de Disney y Pixar es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter.

LOKI: 9 de junio

Serie: En LOKI, la nueva serie de Marvel Studios, el volátil villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel como el Dios de las Mentiras en una nueva serie que transcurre después de los eventos de AVENGERS: ENDGAME. Dirigida por Kate Herron, el guionista principal es Michael Waldron.

La misteriosa sociedad Benedict: 25 de junio

Serie: Después de ganar una competencia por una beca, cuatro huérfanos superdotados son reclutados por el peculiar señor Benedict para una peligrosa misión para salvar al mundo de una crisis conocida como La Emergencia.

Secretos en Sulphur Springs: 18 de junio

Serie: Griffin y su familia se mudan al viejo hotel Tremont en la ciudad de Sulphur Springs. Toda la ciudad cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña llamada Savannah.

Zenimation – Temporada 2: 11 de junio

Zenimation, la serie que crea una experiencia sonora de conciencia con escenas de películas de todos los tiempos de Walt Disney Animation Studios regresa con una segunda temporada.

Un verdadero homenaje a los artistas de sonido que crearon el legado de las películas de Walt Disney Animation Studios. Creados y editados por David Bess

Wolfgang, Un Chef Legendario: 25 de junio

Documental: Una película documental sobre Wolfgang Puck. Wolfgang perseveró después de una infancia problemática en Austria para perseguir sus sueños y convertirse en el chef más famoso del mundo, inventando en el camino una cocina estadounidense radicalmente nueva y creando el concepto mismo del “chef celebridad”. Esta es la inspiradora y emotiva historia real del hombre detrás de la leyenda.

Nuevamente nosotros: 4 de junio

Corto: En una dinámica ciudad, vibrante de ritmo y movimiento, un hombre mayor y su esposa, quien es aún joven de corazón, reavivan la mutua pasión juvenil que hay entre ellos durante una mágica noche. Los años se desvanecen a medida que la alegría del baile los impulsa a través del excitante paisaje urbano de su juventud y resurgen entrañables recuerdos.

HBO/ HBO GO

Revoluction Rent: 16 de junio

Documental: Cuenta la historia de Andy Señor Jr. y su travesía por Cuba para dirigir un montaje local del musical “Rent”, ganador de los premios Tony® y Pulitzer, el primer espectáculo de Broadway producido en el país por una empresa norteamericana en más de 50 años.

Juan Luis Guerra 4.40 – Entre mar y palmeras: 3 de junio

Documental: Acompañado por su legendaria banda 440, Guerra se presenta ante las olas del mar y las hermosas palmeras, en ese escenario increíble del Caribe, interpretando un repertorio que combina sus clásicos y sus éxitos recientes. Además, ofrece al público una interpretación intimista de algunos arreglos presentes en su más reciente trabajo audiovisual: Privé.



I’ll be gone in the dark: 22 de junio

Documental: El documental en seis episodios aclamado por la crítica se basa en el best seller del mismo nombre se estrenó en junio de 2020 y aborda la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro mundo del predador violento a quien ella denominó “El Asesino de Golden State”.



The Shop: uninterrupted – Temporada 4: 4 de junio

Serie: La nueva serie THE SHOP conducida por LeBron James y Maverick Carter tendrá conversaciones y debates espontáneos, sin filtro, con algunos de los personajes más importantes del mundo del deporte y el entretenimiento.

Betty – temporada 2: 18 de junio

Serie: Un grupo diverso de mujeres jóvenes navega sus vidas a través del mundo dominado por los hombres del skate en la ciudad de Nueva York.Protagonizada por Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell y Rachelle Vinberg, de la película original de Crystal Moselle Skate Kitchen.

La muchacha que limpia: 20 de junio

Serie:Rosa (Damayanti Quintanar) necesita juntar una importante suma de dinero para operar a su hijo en el extranjero, por ello mantiene dos trabajos: uno en una fábrica de químicos y otro como personal de limpieza en la casa de los Valladares, una de las familias más ricas de la ciudad.

Tu me manques: 4 de junio

Película: El luto es el impulso de este filme sobre un padre y el novio de su hijo muerto, quien transforma su dolor y desamor en una obra de teatro.

Jóvenes brujas: nueva hermandad: 5 de junio

Película: Continuación del clásico de culto de 1996 “Jóvenes brujas”, sobre cuatro chicas adolescentes que forman un aquelarre de brujas.

Como perros y gatos 3: 11 de junio

Película: Cuando la Gran Tregua se ve interrumpida, un grupo de inexpertos agentes animales debe restablecer la paz perturbada por un astuto villano.



Antebellum: 12 de junio

Película: Janelle Monáe protagoniza este thriller como una exitosa escritora afroamericana que se ve atrapada en una realidad espeluznante.

Bromistas improvisados: 14 de junio

Película: Las estrellas de la serie de TV Impractical Jokers compiten por el ingreso a una fiesta en esta versión fílmica de su desafío de bromas.

Amazon Prime

Dom – Temporada 1: 4 de junio

Serie: Víctor es un joven buzo que por azares del destino se convierte en un agente de inteligencia militar y adopta a la guerra contra las drogas como su misión de vida. A lo largo de los años, encara la desilusión de una guerra sin fin, y ve como su propio hijo Pedro, sucumbe ante el enemigo contra el que ha luchado incansablemente: la cocaína. Pedro se transforma en un adicto y también en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom.

Isabel: La Historia Íntima De La Escritora Isabel Allende – Temporada 1 : 4 de junio

Serie: Esta bioserie Amazon Exclusive es protagonizada por la actriz Daniela Ramírez (Los Archivos del Cardenal) y se centra en la lucha y pasión de Isabel Allende quien, dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta, encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma.

Iron Mask: 4 de junio

Película: El viajero inglés Jonathan Green (Jason Flemyng) recibe de Pedro el Grande una orden para trazar un mapa del Lejano Oriente ruso. Una vez más emprende un largo viaje lleno de increíbles aventuras que lo llevarán finalmente a China.

El cartógrafo se enfrenta inesperadamente a una gran cantidad de descubrimientos impresionantes, se encontrará con criaturas extrañas, princesas chinas, se enfrentará a maestros de artes marciales letales, e incluso al Rey de todos los dragones, el Rey Dragón.

Godzilla: King Of The Monsters: 5 de junio

Película: La agencia de criptozoología, Monarch, se enfrenta a una variedad de monstruos tamaño colosal, incluyendo al poderoso Godzilla, quien lidia con Mothra, Rodan y su némesis final, King Ghidorah.

The War With Grandpa: 10 de junio

Película: En esta comedia para toda la familia, Peter, molesto por tener que compartir el cuarto que ama con su abuelo, decide declarar la guerra, en un intento por recuperar su espacio. Protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walker, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano y Oakes Fegly.

Latin Flow – Temporada 1: 11 de junio

Serie: Sigue las vidas y carreras de nueve cantantes, bailarinas, cantautoras y productoras colombianas: Pitizion, Daniela Legarda, Mabiland, Loy, Gelo Arango, Nati Boulier, Itzza Primera, Luisa y La Mona Osorio, en el proceso creativo detrás de un éxito, componer y ensayar en el estudio, producir un sencillo, lanzar su álbum y grabar un video musical o preparar su próximo show.

Durante estos 13 episodios también veremos su lado íntimo, logros, frustraciones, relaciones amorosas y el drama que conlleva el balancear su vida con las exigencias profesionales.

El Corazón De Sergio Ramos – Temporada 2: 18 de junio

Serie: Una leyenda se define por lo que ha sido, pero también por lo que es y lo que será. Revivimos los grandes hitos deportivos de una carrera irrepetible mientras acompañamos a Sergio en una de las temporadas más extrañas y complejas de la historia del fútbol. Una oportunidad para conocer al mito pero también a la persona que hay detrás y que ya empieza a imaginar una vida tras el fútbol.

Soltos Em Floripa – Temporada 2: 18 de junio

Serie: La exitosa serie Amazon Original brasileña, regresa con su segunda temporada. Bia, Ramon, Tay, Luan, Nath y Murilo regresan a Florianópolis (conocida coloquialmente como Floripa) para disfrutar de sus vacaciones de verano. Ahora cuentan con la presencia de una nueva amiga, Anna, y están listos para explorar todas las bellezas naturales y las atracciones de la escena nocturna de esta isla mágica.

Bosch – Temporada Final: 25 de junio

Serie: Llega la séptima y última temporada de Bosch. Cuando una niña de diez años muere en un incendio provocado, el detective Harry Bosch arriesga todo para llevar a su asesino ante la justicia, a pesar de la oposición de fuerzas poderosas. Este caso políticamente sensible y de alto perfil, obliga a Bosch a enfrentar el terrible dilema de qué tan lejos está dispuesto a ir para lograr justicia.

Solos – Temporada 1: 25 de junio

Serie: Protagonizada por los ganadores dtael Óscar Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren, la ganadora del Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu, Solos es una serie de antología de siete partes, que explora las extrañas, bellas, angustiantes, y divertidas verdades de lo que significa ser humano. La serie abarca nuestro presente y futuro, además de mostrarnos que aun en nuestros momentos más aislados, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Once Upon A Time In… Hollywood: 30 de junio

Película: La exitosa película dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio cuenta una historia de crimen y misterio, centrada en los asesinatos de la familia Manson, una estrella de televisión que trata de adaptarse a los nuevos tiempos y su doble de acción, buscando fama y éxito en los últimos años de la era dorada de Hollywood, en 1969, en Los Ángeles