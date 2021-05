Venom: Let There Be Carnage fue una de las tantas películas que no pudieron cumplir con su fecha de estreno debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este lunes por fin pudimos tener un vistazo de lo que será la película y una nueva fecha para su debut.

Sony liberó el primer tráiler de la secuela de la historia del antihéroe, interpretado por Tom Hardy.

Según se puede ver en el adelanto, Eddy está aprendiendo a lidiar en su día a día con “Venom”, además nos introduce a un nuevo peligro al que tendrá que enfrentarse.

Se trata de Carnage, un simbionte que habitará el cuerpo del asesino serial Cletus Kasady (Woody Harrelson) y que provocará más de un dolor de cabeza.

La cinta que iba a ser estrenada en octubre de 2020, debutará finalmente el próximo 24 de septiembre.