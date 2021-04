Este miércoles se liberó el tráiler de Cruella, la nueva entrega de Disney, protagonizada por las ganadoras del Óscar Emma Stone y Emma Thompson.

Dirigida por Craig Gillespie, la cinta se estrenará en Chile el viernes 28 de mayo del 2021, en simultáneo en salas de cine disponibles y en Disney+ a través de Premier Access.

El nuevo largometraje de acción real retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil.

Ambientada en el Londres de los años 70 y en medio de la revolución del punk rock, CRUELLA sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa.

Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres.

Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

Solo sus tráilers han iniciado varias conversaciones acerca de la película, su oscuridad y el manejo del nacimiento de esta villana, por lo que ha llegado a ser comparada con Joker, Joaquin Phoenix.

Las comparaciones pasan también por la transición de una persona marginal a una villana excéntrica, con un carácter arrollador e incluso con algunos problemas mentales.

No obstante, Stone aseguró que no hay similitudes. “Es muy diferente a ‘Joker’ de muchas formas. Nunca me compararía con Joaquin Phoenix, ni siquiera remotamente. Ojalá fuese más como él”, aseguró la actriz a Total Film.

Su director, en tanto, agregó que “Cruella está lidiando con ciertas cosas realmente profundas y emocionales que la transportan a su lado oscuro malvado”.

“Definitivamente, es nuestra propia visión, redibujar a Cruella; creo que era importante mostrar su lado más oscuro. Pero va a haber mucha diversión y mucho humor. El estilo [de la película] tiene muchísimo ritmo y una cháchara absolutamente encantadora, lo que lo hace muy diferente de ‘Joker"”, agregó.

El estreno de la cinta en cines estará sujeto a la apertura de salas según las regulaciones de Chile. Mientras que la opción de Disney+: Premier Access estará disponible por tiempo limitado, por un precio único.