Esta es una columna de opinión.

Las películas livianas, entendiéndose como aquellas que tienen tramas simples y que solemos ver cuando realmente no tenemos idea qué queremos ver, son un placer culpable de muchos televidentes.

Lamentablemente, también es común que uno quede decepcionado cuando termina un filme que resultó no ser “liviano”, sino derechamente malo.

Para que no te pase eso, seleccioné películas de este estilo que han estrenadas en las últimas dos décadas y que creo que no han sido apreciadas tanto como deberían, así que podrías darles una oportunidad.

Locamente millonarios (2018)

A nivel internacional causó bastante revuelo, pero en Chile pasó prácticamente desapercibida cuando se estrenó, en parte porque llegó a los cines nacionales con meses de retraso y duró como una semana en cartelera.

Este filme llamó la atención por ser una rareza en Hollywood, al tener sólo actores asiáticos, en su mayoría nacidos en Estados Unidos, con una historia situada en Asia y, aún así, lograr convertirse en un hit en Norteamérica, algo muy difícil de lograr hasta ese entonces.

Es una comedia romántica para ver sólo una vez, con una trama bastante típica… excepto por el hecho de que se desarrolla en Singapur, mostrando una cultura y una sociedad completamente diferentes a la nuestra, que de seguro sorprenderá a quienes no están familiarizados con la estructura familiar oriental.

Está en Amazon Prime Video.

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey (2018)

Si bien no pasó desapercibida cuando se estrenó, cayó rápidamente en el olvido, y creo que merece más reconocimiento. Esta cinta, inspirada en un libro homónimo de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows, es perfecta para ver un día libre en la tarde.

Los dos mayores atractivos de la trama son que incluye libros y la Segunda Guerra Mundial, temas que apasionan a muchos. La sinopsis dice: “En 1946, una escritora que vive en Londres comienza a intercambiar cartas con residentes de la isla de Guernsey, que fue ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial”.

La puedes ver en Netflix.

La librería (2017)

De un estilo similar a La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, es una producción de época enfocada en una mujer que decide abrir una librería en un pueblo ultra conservador.

Libros y feminismo, dos temas que también pueden interesar a muchos, se unen en esta historia sobre cómo la protagonista rompe las barreras del género de su época, mientras el resto de la localidad la discrimina por querer cumplir su sueño.

La puedes ver en Netflix.

La leyenda de Tarzán (2016)

Esta da la impresión de ser una película liviana… pero en realidad es una historia más seria de lo que parece a primera vista, con una trama que se enfoca en mostrar el profundo racismo y la discriminación existentes en la África colonial, de la mano de un personaje tan llamativo como Tarzán.

Muchos críticos la destruyeron cuando se estrenó, calificándola como exagerada y ridícula, lo que me lleva a preguntarme si quizás vieron una película diferente por error…

La puedes ver en Amazon Prime Video.

El precio del mañana (2011)

Las películas de ciencia ficción suelen tener muchos componentes de crítica social, rebelión, clasismo, etc., por lo que automáticamente suelen caer en las categorías opuestas a livianas.

Este filme es lo más parecido a “liviano” que pude encontrar en ese género. No es para nada una Blade Runner y causa rechazo inmediato en muchos sólo por ser protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried, pero lo cierto es que sí es entretenida y adecuada para pasar el rato.

Además, no hay que pensar mucho porque sus mensajes de crítica social y sus “metáforas” no son nada sutiles… eso no es un cumplido.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

El último maestro aire (2010)

Esta es una broma. Esta película realmente es pésima, por favor no la vean. El primer intento de live action de la serie Avatar: el último maestro aire, una joya de la animación, probablemente sólo supera en calidad a las desastrosas adaptaciones al cine de Dragonball Evolución (2009) y Super Mario Bros. (1993).

Pero si aún así quieren verla… vayan a Amazon Prime Video o a Netflix.

Viaje al centro de la tierra (2008)

Una opción para ver en familia en un fin de semana, que puede resultar entretenida y educativa a la vez, pero que también ha caído en el olvido.

La historia creada por Julio Verne en su libro homónimo es universal y adecuada a cualquier época, no envejece. Similar podría ocurrir con esta película, que los niños actuales podrían disfrutar tanto como los centennials en su momento.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

El hombre perfecto (2005)

Otras comedias románticas de esta época, con un estilo muy similar a esta, se consideran como íconos de la cultura pop actualmente. Eso no ocurrió con esta cinta, protagonizada por la entonces mundialmente popular Hilary Duff, cuyo filme del año anterior, La nueva cenicienta, sí acaparó mucha más atención.

Esta historia es liderada por una familia no tradicional, compuesta por una madre soltera y dos hijas, con especial foco en la relación entre la jefa de hogar y la adolescente (Duff), quienes tienen que aprender a convivir y respetarse mutuamente, mientras superan comportamientos tóxicos en los que han caído. El romance, si bien también es relevante, pasa a segundo plano.