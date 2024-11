El actor estadounidense Jonathan Majors y su expareja, Grace Jabbari, resolvieron un caso civil en su contra mediante un acuerdo, según informaron este viernes los abogados de la mujer. La demanda, presentada a principios de este año, lo acusaba de agresión y difamación.

Majors, conocido por sus papeles en ‘Creed III’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, fue condenado previamente en un tribunal penal de Nueva York por conductas violentas contra Jabbari en 2023. En ese caso, el actor evitó la cárcel tras aceptar completar un curso de un año sobre violencia doméstica.

El altercado que derivó en su condena penal ocurrió en Manhattan. Jabbari denunció que Majors le causó una oreja ensangrentada y un dedo fracturado. Tras este juicio, en marzo, Jabbari presentó una demanda civil, acusando al actor de agresión, angustia emocional y difamación por su conducta durante la relación.

Según The New York Times, los abogados de ambas partes solicitaron al juez desestimar la demanda civil el jueves pasado, y el caso quedó resuelto. Aunque no se revelaron detalles del acuerdo, se presume que incluye una compensación económica.

La abogada de Jabbari, Brittany Henderson, destacó la valentía de su cliente durante el proceso y aseguró que ahora podrá seguir adelante “con la cabeza bien alta”.

Este escándalo tuvo un impacto significativo en la carrera de Majors. Tras las acusaciones, Marvel Studios rescindió su contrato, al igual que su agencia de representación, y el actor perdió importantes proyectos publicitarios.

Sin embargo, Majors ha mantenido su inocencia, negando haber usado violencia física contra una mujer, aunque admitió haber ejercido violencia emocional.

Pese a la controversia, el actor parece enfocado en su futuro. Este mes anunció su compromiso con Meagan Good y reveló que está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico con el director Martin Villeneuve.