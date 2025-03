Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su hogar hace una semana. A pesar de las primeras teorías sobre una posible intoxicación por gas, un informe reveló que existía una fuga de gas no letal en la casa del actor. La autopsia descartó la inhalación de monóxido de carbono como causa de muerte, pero se encontraron infracciones en las instalaciones. Además, se aclaró que el perro fallecido en la residencia era Zinna, no Bear como se había informado inicialmente, y su ubicación en una jaula cerrada generó confusión. Aún no se ha explicado por qué se identificó erróneamente al perro en el informe oficial.