El ex participante de Gran Hermano, Fernando Altamirano, conocido como "Bambino", denunció haber sido víctima de robo a las afueras de Fantasilandia el pasado domingo. Según su relató en un video compartido en Instagram, los ladrones abrieron su auto estacionado y sustrajeron varios objetos de valor.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Beauchef con Tupper, en el Parque O’Higgins, donde Bambino estacionó el vehículo.

“Llegué acá por la una de la tarde y me estacioné donde los tipos con chaleco naranjo estaban estacionando y me abrieron el auto, les pagué 10 mil pesos”, aseguró.

“Vengo al auto y me encuentro que está pelado, se llevaron todo, lentes, perfume, zapatillas, zapatos de fútbol, bueno, un sin fin de cosas de bastante valor“, contó.

Pese a ello, expresó que “eso no es lo más importante, lo más importante es que tengan cuidado con estos tipos de actos de estas personas. Lamentablemente, me tocó a mí, ojalá no les toque a ustedes el día de mañana”.

De acuerdo con Bambino, tiene el RUT y el nombre de quien sospecha le robó sus pertenencias, ya que los obtuvo al momento de pagarle. “Vamos a tratar de llegar a él“, concluyó.