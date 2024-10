Cruciales son los días que vive Sean ‘Diddy’ Combs, quien espera encarcelado el juicio por una serie de cargos, entre los cuales están trata de personas, abuso sexual, violación, crimen organizado y más.

Son más de 100 las denuncian que se entablaron contra la estrella del Hip Hop, quien en el pasado fue protagonista de las llamadas ‘fiestas blancas’, sinónimo de drogas, desenfreno, pero también de fama y roce social.

Las listas eran largas, y entre los asistentes habían músicos, artistas, actores, celebridades, hasta incluso políticos de renombre. Esto último es claro, ya que ‘Puff Diddy’ también fue un hombre relacionado a la política.

Sin ir más lejos, en el pasado el músico tuvo relación con quienes, actualmente, son los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo ¿Fueron vínculos tan cercanos?

No son pocos los registros que existen entre Combs y Donald Trump, magnate y candidato republicano a la Casa Blanca. Ambos efectivamente compartieron en eventos en el pasado, sin embargo, no hay evidencia real de que el empresario haya estado en las ‘fiestas blancas’.

De acuerdo a Newsweek, ambos se cruzaron por primera vez en 1998, en una celebración de cumpleaños del rapero. En ese entonces Trump lo describió como un “hombre legendario”.

Por su lado, Diddy habló abiertamente del político en una entrevista con Washington Post en 2015, tiempo antes de la elección donde el multimillonario vencería a Hillary Clinton.

“Donald Trump es un amigo mío, trabaja muy duro”, sostuvo en aquella oportunidad.

No obstante, todo eso cambiaría dos año más tarde, cuando el magnate ya era mandatario. “Para ser honesto, realmente importa un carajo Trump, porque los negros estamos en la misma posición de mierda de siempre. Las payasadas que suceden en D.C. son asuntos cotidianos para los negros”, se despachó esa vez a The Daily Beast.

De hecho en 2020, cuando había hecho público su apoyo a Joe Biden, fue aún más duro: “Los hombres blancos como Trump deben ser desterrados. Esa forma de pensar es realmente peligrosa”.

Trump, por su lado, prefirió no responder aquellos ataques. Sin embargo, las fotos en eventos se detuvieron.

Como ya comentamos antes, Diddy Combs no fue un hombre que escondiera sus preferencias políticas. De hecho, conocidos son los apoyos mediáticos que dio al Partido Demócrata en el pasado.

Según USA Today, ‘Puff Diddy’ fue una celebridad que apoyó a Barack Obama en su campaña presidencial de 2008. De hecho, sólo días antes de la elección realizó un evento instante al ‘Voto afroamericano’ hacia el candidato, que a la larga se convertiría en presidente.

En la relación a Kamala Harris existe un antecdente y una polémica. La actual portulante a la presidencia, en 2020, agradeció abiertamente al rapero por haber estado en un encuentro ciudadano llamado ‘El estado de la América negra y el coronavirus’, en Michigan.

“Gracias, Diddy, por organizar este foro anoche. Hay mucho en juego para nuestras comunidades en este momento y es fundamental que pongamos de relieve cómo el coronavirus está perpetuando la desigualdad racial y las disparidades en materia de salud”, indicó la abogada en ‘X’.

Thank you, @Diddy, for hosting this town hall last night. There's a lot at stake for our communities right now and it's critical we bring to the forefront how coronavirus is perpetuating racial inequality and health disparities.https://t.co/mPFYcIhsFD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 10, 2020