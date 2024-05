Harrison Butker, conocido pateador de los Kansas City Chiefs de la NFL, ha generado controversia tras su discurso la semana pasada en la ceremonia de graduación del Benedictine College, una institución católica conservadora en Atchison, Kansas. En su intervención, Butker defendió fervientemente valores conservadores y provocó un acalorado debate en redes sociales y medios de comunicación.

El discurso de Harrison Butker

El discurso de Butker, de aproximadamente 20 minutos, fue un llamado a los graduados a mantener y defender principios conservadores. Entre sus declaraciones más polémicas, el jugador instó a las mujeres a dedicarse al hogar y apoyó la idea de que los hombres no deben disculparse por su masculinidad.

“Para las damas presentes hoy, felicitaciones por un logro asombroso. (…) Quiero hablar directamente con ustedes brevemente, porque creo que son ustedes, las mujeres, a quienes se les han dicho las mentiras más diabólicas. ¿Cuántas de ustedes están sentadas aquí ahora y están pensando en todos los ascensos y títulos que obtendrán? (…) Me atrevería a suponer que la mayoría de ustedes están más entusiasmadas por su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo”, sostuvo el atleta.

“Puedo decirles que mi bella esposa, Isabelle, sería la primera en afirmar que su vida comenzó verdaderamente cuando empezó a vivir su vocación como esposa y como madre”, expresó Butker. Además, subrayó la importancia de su propia esposa en su vida y carrera: “Todo mi éxito ha sido posible porque una chica que conocí en la clase de banda en la escuela secundaria se convertiría a la fe, llegaría a ser mi esposa y abrazaría uno de los títulos más importantes de todos: ama de casa”.

Puedes ver el discurso completo, en inglés, a continuación:

Reacciones a los dichos del atleta

La audiencia del Benedictine College, compuesta por estudiantes, familiares y personal académico, reaccionó con una ovación de casi 20 segundos, mostrando apoyo al discurso del jugador. Sin embargo, la respuesta en las plataformas digitales fue mucho menos favorable. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia los comentarios de Butker, acusándolo de promover una visión retrógrada y sexista de los roles de género.

Butker también aprovechó su intervención para criticar la cultura moderna, el mes del orgullo LGBT y los medios de comunicación, a los que calificó de “degenerativos”. Además, lanzó reproches hacia figuras políticas, específicamente al presidente Joe Biden por su postura sobre el aborto, un tema que ha sido motivo de intensa discusión en los círculos católicos conservadores.

La reacción no se limitó a las redes sociales. La NFL, mediante un comunicado de Jonathan Beane, director de diversidad e inclusión de la liga, se distanció de las declaraciones de Butker, afirmando que sus opiniones no representan los valores de la organización. “La NFL es firme en nuestro compromiso con la inclusión, que solo hace más fuerte a nuestra liga”, se lee en el comunicado. Por su parte, los Angeles Chargers, rivales de los Chiefs, se sumaron a las críticas con un video satírico en el que un personaje similar a Butker aparece trabajando en una cocina, una clara burla a sus comentarios.

A lo largo de su discurso, Butker hizo referencia a su fe católica y su visión de la familia tradicional. Resaltó la importancia de los roles de género tal como los entiende, sugiriendo que las mujeres encuentran su verdadero propósito en el hogar y como madres. “No puedo subrayarlo lo suficiente: todo mi éxito ha sido posible porque una chica que conocí en la clase de banda en la escuela secundaria se convertiría a la fe, llegaría a ser mi esposa y abrazaría uno de los títulos más importantes de todos: ama de casa”.

”No representa a Kansas City”

El impacto del discurso de Butker no se limitó al ámbito deportivo. Según consignó The New York Times, Justice Horn, ex comisionado de Kansas City, expresó su desacuerdo en redes sociales, afirmando que “Harrison Butker no representa a Kansas City ni lo ha hecho nunca”. Jessica Valenti, conocida autora feminista, también se pronunció sobre el discurso, destacando que los comentarios de Butker reflejan una mentalidad que busca restringir el papel de las mujeres en la sociedad.

Este episodio ha puesto en el centro del debate la figura de Harrison Butker, quien, hasta entonces, había sido conocido principalmente por sus logros en el campo de juego. Butker, un devoto católico de 28 años, ha sido clave en las victorias de los Chiefs, incluyendo tres Super Bowls desde su ingreso al equipo en 2017.

El debate sobre los roles de género y la influencia de figuras públicas en temas sociales continúa, y el discurso de Butker ha añadido una nueva capa de complejidad a esta discusión.

Con más de 125,000 personas firmando una petición en Change.org para que los Kansas City Chiefs corten lazos con su pateador estrella, queda por ver cómo este incidente afectará su carrera y la percepción pública de la NFL.