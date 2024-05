La exanimadora Kathy Salosny, hoy radicada en Algarrobo, recordó sus días en la televisión abierta y, de paso, los motivos que la fueron alejando de la industria local.

“La televisión como oficio es maravillosa, yo amo la televisión. Amo mi oficio, siempre fui enamorada de mi oficio, de mi carrera”, señaló en diálogo con el portal The Clinic.

Sobre su salida, sin embargo, enfatizó: “Si siempre me han sacado de la tele, yo nunca me salí de la tele”.

Sobre este ítem, señaló que su único retiro fue por motivos académicos, cuando decidió estudiar teatro. “Había vuelto a Chilevisión, pero cuando era de unos venezolanos en esa época. Hicimos un matinal con Guillermo Vivado y Felipe Izquierdo”.

“Finalmente, ¿quién se quedó en la conducción de las conversaciones interesantes, serias, profundas, en los temas políticos, sociales? Lo dejaron solo con Guillermo y a mí me dejaron como el gomero, como la planta de adorno. Y a mí esas cosas ya me violentaban”, dijo.

Kathy Salosny y su salida de la TV y “Mucho Gusto”

En relación a su bullada salida del matinal “Mucho Gusto”, apuntó: “Yo ya no quiero volver a revisitar aquello. No sé si fue machismo, ese componente está como parte del ADN de los medios. Y no solo de los medios, vivimos en un mundo machista. Pero por supuesto que me dolió, porque ese era mi espacio, mi proyecto”.

“El éxito fue con Jorge Banderas y con Luchito Jara, y con el equipo que lo hicimos. Ha sido uno de los momentos dolorosos de mi carrera, de todas las salidas que he tenido, porque fueron cinco años”, añadió.

“(Fue doloroso) por cómo sentí que me fueron menoscabando en la autoestima, en mi rol como en un espacio donde estábamos los dos tomados de la mano con Lucho”, comentó.

“Sentí que me fueron aislando, me fueron quitando el piso. Y cuando a ti en el escenario te sueltan la mano tus colegas, tu equipo, caes al precipicio nomás. Es súper fuerte”.