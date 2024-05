El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que más de 1.200 viviendas de emergencia no fueron recibidas por las familias damnificadas por los incendios en Valparaíso.

En el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado fue consultado por un reportaje de La Tercera que indica que el plan de reconstrucción para la zona afectada sólo alcanza un 6% de avance.

En ese sentido, Montes señaló que han entregado 1.682 viviendas de emergencia, pero que 1.280 no fueron aceptadas por las familias por distintos motivos.

En cuanto a las características de las casas provisorias, indicó que “el 69% tiene electricidad, el 62% tiene gua y el 63% tiene red sanitaria. (…) Esto no fue nunca así en ninguna reconstrucción”.

Al ser emplazado por el alto rechazo de las familias a las viviendas de emergencia, el ministro sostuvo que “tengo información que, en algunos casos, dicen que si aceptan la vivienda no les van a seguir dando el subsidio de acogida”.

“Otros dicen que, si aceptan la vivienda de emergencia, no van a poder construir sus casas porque el sitio no les da para las dos. (…) A lo mejor a la gente no les gusta”, agregó.

Sobre esto, el titular de Vivienda afirmó que la gente tiene muchas opiniones sin fundamento.

Finalmente, sobre la entrega de casas definitivas, Montes calculó que el plazo podría oscilar entre dos y tres años.