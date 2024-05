Rozó la tragedia en Imola: dos ruedas ’volaron’ en los pits de la F2 y mecánico se salvó de milagro

La Fórmula 1 es el espectáculo principal del mundo motor en el deporte, pero a la vez, la Fórmula 2 también se roba las miradas, ya que compiten en el mismo circuito donde se lleva a cabo la acción del ‘Gran Circo’.

No obstante, una descoordinación pudo provocar un fatal accidente, luego de que dos ruedas de diferentes autos salieran eyectadas de los monoplaza y en donde una de ellas estuvo muy cerca de rozar a un mecánico en los boxes.

Resulta que en la carrera principal de F2, a cuatro vueltas del desenlace de la carrera, diversos pilotos pasaron por la calle de boxes para hacer su cambio de neumáticos, momento en donde se desató el caos.

Fue Amaury Cordeel, piloto belga de corre para la escudería Hitech, paró peleando por posición con Pepe Martí, conductor de Campos Racing.

La pelea se iba a decidir por la velocidad del cambio de gomas, y a los mecánicos le jugaron una mala pasada las prisas. Cordeel se reincorporó al pit lane y, al acelerar, su rueda trasera derecha salió volando hacia la zona donde estaba trabajando el equipo de Pepe Martí.

Aunque el mecánico del catalán pudo esquivarla, la rueda impactó de lleno en su pistola, que quedó destrozada. Por eso, cuando Martí salió a pista, su neumático también se soltó, aunque no provocó ningún problema.

Este incidente obligó a ambos a despedirse de la carrera. Así también, los comisarios de F2 están investigando el incidente que podría desatar una fuerte sanción para la franquicia Hitech y Amaury Cordeel.

Cabe destacar que la victoria en el GP de Imola en la F2 quedó en manos de Isak Hadjar del equipo Campos Racing, mientras que la segunda posición fue para el brasileño Gabriel Bortolleto de Invicta Racing y la tercera para Joshua Duerksen de AIX Racing.

Racing their way to the points 👇#F2 #ImolaGP pic.twitter.com/Hz71JDPAZ1

— Formula 2 (@Formula2) May 19, 2024