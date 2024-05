En la jornada de día domingo en la décima tercera fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo selló un sólido triunfo ante Palestino para escalar posiciones y tocarle los talones a la U en la cima del torneo.

El excelente pase de Cristian Zavala y mejor definición de Paiva, abrieron el camino de la victoria que cerró Óscar Opazo con un disparo de fuera del área.

No obstante, los días previos al partido no han sido tranquilos para algunos jugadores del ‘Cacique’, todo esto luego de la derrota ante Fluminense en la cuarta jornada de Copa Libertadores, resultados que los dejó tambaleando con copas internacionales.

Tras el encuentro ante los ‘árabes’, Zavala habló claro en los micrófonos de TNT Sports y confesó que tras la derrota ante los brasileños, él y su familia han sentido el ‘hostigamiento’ de algunos hinchas.

Las amenazas para él y su familia

En concreto, Cristian Zavala comentó que “las críticas están bien, pero no de la forma en que lo hacen muchas veces, amenazando a la familia, no es la forma, pero como te digo, yo me entreno al 100, no quiero errar un gol, pero si pasa voy a ir a la otra, con más actitud y lo voy a hacer bien”.

Así también, se tomó el tiempo para charlar sobre el resultado conseguido ante el elenco ‘tetracolor’, una victoria que los instala en la cuarta posición a solo 5 puntos de diferencia del líder, la U.

Con relación a esto, el extremo del ‘Cacique’puntualizó que “dominamos gran parte del partido, hay momentos donde maneja el rival, que hay que saber defender y estamos tranquilos, respetando el proceso, estamos jugando para lo que es Colo Colo”.

“Me he sentido bastante cómodo desde que llegué de Curicó. Mis compañeros y el profe esperan mucho de mí y yo intento dar lo mejor de mí en todos los partidos”, indicó.

Por último, detalló que “estoy feliz, trabajando todos los días al 100 para seguir mejorando y apuntando a lo más alto”.