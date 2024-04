A través de su sección de Instagram Stories que la ex Miss Chile, Daniela Nicolás, reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer “hace meses”.

En dicha plataforma la figura de televisión cargó una serie de videos hablando al respecto, esto luego de hablar y contar la noticia a Cecilia Gutiérrez.

Sobre ello, Daniela dijo: “Los últimos meses no lo he estado pasando muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada, no me siento preparada para conversar de este tema“, relató.

“Han sido meses difíciles, un poquito caóticos, un poquito angustiantes, y antes de hablar con ustedes primero tenía que estar bien yo y no lo estaba”, aclaró.

Sumado a ello, Daniela Nicolás confesó que tuvo que salir a dar la noticia luego de que una periodista, a la cual no identificó, se enteró de su diagnóstico y comenzó a consultarlo a su círculo cercano.

“Preferí que si esto se iba a saber, se supiera desde un lado responsable. Por eso lo estoy diciendo ahora, no es porque yo quisiera“, confesó.

“Yo no me sentía bien para poder contárselos y puede ser que algunas fotos que he subido son mentira, he estado en reposo, hace harto rato, pero era porque no quería que se supiera“, afirmó en una risa nerviosa.

Tras revelar esta noticia, la ex Miss Chile contó que tenía una hora con médico a propósito de la enfermedad, por lo que le pidió a sus seguidores “desearle suerte”.

La modelo no reveló mayores detalles de su diagnóstico, pero dejó en claro que lleva varios meses en tratamiento y ocultándolo.

Anteriormente, Nicolás había hablado sin problemas de su vida con artritis reumatoidea, la misma que la tuvo hospitalizada en varias ocasiones.